EN DIRECT - MotoGP: suivez en live le Grand Prix d'Espagne

Seulement 16e des essais qualificatifs vendredi, le Français Fabio Quartararo espérait relever la tête samedi mais sa Yamaha n'a pas répondu à ses attentes. Il a d'abord pris la sixième place du repêchage et n'a donc pas pu participer à la Q2, se retrouvant ainsi relégué à la 16e place sur la grille. Ce résultat en qualifications est le plus mauvais de sa carrière depuis ses débuts en MotoGP en 2019.

Lors du départ du sprint, "El Diablo" a réalisé un superbe premier départ, remontant de la 16e à la 8e place, avant que la course ne soit interrompue suite à un accident au deuxième virage impliquant quatre motos et provoqué... par son coéquipier Franco Morbidelli. Pour cet accident, ce dernier a écopé d'une pénalité d'un "long lap", un détour à emprunter durant sa prochaine course.

Le Niçois n'a ensuite pas pu rééditer sa performance lors du second départ et a finalement terminé le sprint à une décevante 12e place. Face à la presse, il a exprimé sa frustration en taclant sa propre écurie. "On n'a vraiment pas de piste (d'amélioration), ils (Yamaha, ndlr) n'apportent rien d'extraordinaire. Pour moi il ne manque vraiment pas de la motivation mais quelqu'un qui impose vraiment ce qu'on doit faire", a-t-il estimé.