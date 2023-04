MotoGP : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP d’Argentine ?

Après une première course au Portugal, la MotoGP revient ce dimanche. Pour la deuxième de la saison, les pilotes vont en découdre à Rio Mondo pour le GP d’Argentine. Découvrons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la course en direct !

Victorieux du championnat du monde des pilotes l’an dernier après une deuxième partie de saison en boulet de canon, le pilote Ducati Francesco Bagnaia semble repartir sur les mêmes bases en 2023 avec une première victoire dès la première course. Conquérant dès le premier virage, le pilote italien a rapidement pris la première place de la course.

Une place qu’il n’a ensuite plus jamais lâché pour s’offrir la première victoire de la saison. Très mal parti à l’occasion de la course, le français Fabio Quartararo a terminé à la huitième position de ce GP sur sa Yamaha. En additionnant les points de cette course avec ceux de la course sprint, Quartararo s’affiche à la dixième position du classement des pilotes avec 8 points. Soit 29 de moins que Bagnaia qui écrase déjà la concurrence avec 12 points d’avance sur Maverick Vinales sur Aprilia. Avant cette troisième course, le français Johann Zarco est quant à lui quatrième du classement général, juste derrière Marco Bezzechi, également sur Ducati. Au classement des constructeurs, Ducati devance Aprilia, KTM et Yamaha. Pour suivre ce GP d’Argentine en direct, on vous présente l’heure et la chaîne de diffusion dans la partie suivante.

GP d’Argentine : à quelle heure voir le MotoGP ?

Ce GP d’Argentine qui aura lieu sur le circuit Autodrome Termas de Rio est à suivre ce dimanche dès 19 heures sur les antennes de CANAL+. Pour être certain d’arriver à l’heure pour l’extinction des feux, l’offre CANAL+ Sport est tout à fait adaptée. Pour 34,99 euros par mois et avec un engagement de durée de 24 mois, vous pourrez suivre l’intégralité de la saison de MotoGP mais aussi la totalité des diffusions du groupe CANAL+. En plus de cela, l’offre permet de suivre les retransmissions assurées par Eurosport ou par beIN SPORTS.

