MotoGP : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP d’Austin ?

Ce week-end, la MotoGP reprend ses droits. Pour la troisième manche de la saison, les pilotes vont en découdre sur le circuit des Amériques. Voyons ensemble comment suivre cet événement en direct.

A l’heure d’entamer cette troisième manche de la saison de MotoGP, Francesco Bagnaia, titré l’an dernier, n’est déjà pas loin du trône.

Après deux GP disputés, le pilote italien s’affiche à la deuxième position du classement des pilotes, actuellement dominé par Marco Bezzechi sur Ducati. Avant d’entamer ce nouveau week-end de course, la domination de Ducati se fait encore plus fortement ressentir alors que les 4 premiers du classement général sont des pilotes équipés par la marque italienne. Auteur d’un bon début de saison, le français Johann Zarco est troisième du classement des pilotes. Du côté de Fabio Quartararo, le début de saison est plus compliqué puisque le pilote français Yamaha n’est que dixième après deux GP à jouer les seconds rôles (8ème au Portugal, 7ème en Argentine). Au classement des constructeurs, c’est évidemment Ducati qui domine KTM et Aprilia avec un bon matelas d’avance (71 points contre 38 pour KTM). Pour ce nouveau GP, Johann Zarco visera à nouveau la victoire. Une victoire qui se refuse toujours à lui, malgré plus d’une dizaine de podiums dans la catégorie reine. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre cette nouvelle course de MotoGP, on vous explique comment ne rien manquer de la course de ce dimanche à l’occasion du GP des Amériques.

GP Austin : à quelle heure ?

Pour suivre ce nouveau GP de MotoGP sur le circuit d’Austin, rendez-vous pour l’extinction des feux ce dimanche 16 avril dès 21 heures sur la chaîne CANAL+. Pour vous abonner, la chaîne cryptée propose plusieurs offres dont l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’intégralité des diffusions de CANAL+ mais aussi à l’ensemble des retransmissions des 10 canaux de beIN SPORTS et Eurosport. Le tout, pour 34,99 euros par mois avec un engagement minimum de 24 mois.

