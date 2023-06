MotoGP : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP d’Italie ?

Retour de la MotoGP ce week-end. A l’occasion du sixième GP de la saison, les pilotes se retrouvent pour le GP d’Italie. Voyons maintenant comment suivre cette course en direct.

Si le championnat de F1 est déjà en déficit de suspens, ce n’est pas le cas de la saison de MotoGP.

Après 5 courses disputées, Francesco Bagnaia, champion du monde en titre, ne devance que d’un seul point son coéquipier Marco Bezzecchi, lui aussi équipé d’une Ducati. Avec 94 et 93 points au compteur, les deux pilotes ont un petit matelas d’avance sur Brad Binder, troisième du championnat sur sa KTM. Johann Zarco, premier français s’affiche quant à lui à la cinquième place du classement des pilotes avec 66 points au compteur. Titré en 2021, Fabio Quartararo est en difficulté sur ce début de saison puisque le pilote Yamaha n’est que neuvième du championnat avec 49 unités au compteur. Dominant au classement des pilotes, l’écurie Ducati est l’inévitable leader du classement des constructeurs avec 174 points. Soit 71 de plus que KTM qui occupe la deuxième place. Sur les 5 premières courses de la saison, la marque italienne a levé les bras à 4 reprises : 2 fois par Bezzecchi et deux fois par Bagnaia. Seul Alex Rins sur Honda est parvenu à troubler l’hégémonie des Ducati sur ce début de saison. Dans le paragraphe suivant, on vous détaille comment suivre ce GP en direct.

Grand Prix d’Italie : à quelle heure suivre ce GP de MotoGP ?

Ce GP d’Italie à Mugello est à suivre ce dimanche 11 juin dès 14 heures sur la chaîne CANAL+. Si vous n’êtes pas encore abonné à une offre CANAL+, c’est peut être le moment de passer le cap. La chaîne cryptée propose plusieurs offres d’abonnement dont son offre CANAL+ Sport, accessible pour 34,99 euros par mois et avec une période d’engagement de 24 mois. En optant pour cette offre, vous pourrez accéder à l’intégralité des chaînes du groupe CANAL+ mais également à d’autres groupes comme Eurosport ou beiN SPORTS. Idéal pour suivre d’autres compétitions comme les finales NBA ou les compétitions cyclistes.

