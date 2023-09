MotoGP (Catalogne): Bagnaia en pole, une deuxième ligne pour Zarco... et une fin de grille pour Quartararo

Le champion du monde italien Francesco Bagnaia a décroché ce samedi la pole position du Grand Prix de Catalogne, 11e manche du championnat du monde de MotoGP. Déceptions pour les Français Johann Zarco et surtout Fabio Quartararo.

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché la 17e pole position de sa carrière en MotoGP, la sixième en 11 courses cette saison, samedi lors des qualifications du Grand Prix de Catalogne, sur le circuit de Montmelo. Le champion du monde en titre, habituellement peu à l'aise sur un tracé où il n'a jamais fait mieux que sixième, toutes catégories confondues, a tenu tête aux Aprilia qui avaient été le plus rapides vendredi.



Bagnaia a devancé le héros local Aleix Espargaro (Aprilia) et battu le record du circuit établi la veille par le Catalan, tandis que l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) a pris la troisième place. Le surprenant Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), qui avait dû passer par la Q1, a réalisé le quatrième chrono, juste devant les deux Ducati-Pramac de l'Espagnol Jorge Martin et du Français Johann Zarco. La troisième ligne sera occupée par l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), son coéquipier italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) et le Sud-Africain Brad Binder (KTM).

Quartararo dans le dur

L'Italien Marco Bezzecchi a pris une décevante 10e place, devant son compatriote Enea Bastionnini (Ducati) et le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Honda), qui avait réalisé quelques minutes plus tôt le meilleur temps de la Q1 à la surprise générale.

Bagnaia, qui caracole en tête du classement provisoire du championnat du monde avec respectivement 62 et 68 longueurs d'avance sur Martin et Bezzecchi, aura l'occasion d'augmenter son avance dès samedi après-midi lors du sprint. Déjà en difficulté vendredi, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui disputait les repêchages des qualifications pour la sixième fois en 11 courses cette saison, n'a pas réussi à s'extirper de la Q1 et s'élancera seulement en 17e position. Honda, qui avait placé ses quatre pilotes aux quatre dernières places des essais qualificatifs vendredi, a à peine fait mieux samedi: hormis Marquez, qui partira du 12e rang, les trois autres motos ont réalisé les trois plus mauvais chronos des qualifications.