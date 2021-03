MotoGP en direct: superbe 2e place de Zarco derrière Vinales, Quartararo 5e

Promus pilotes officiels des deux marques pendant l'hiver, Bagnaia (Ducati) et Quartararo (Yamaha) ont été à la hauteur des attentes lors des premières qualifications de la saison samedi et tâcheront de l'être de nouveau ce dimanche à 19h.

L'Italien, champion en Moto2 en 2018 avant de rejoindre l'élite l'année suivante, a même assorti sa première pole dans la catégorie reine de la vitesse moto du record absolu du circuit de Losail, 1'52.

"C'est la meilleure manière de débuter avec une nouvelle équipe", s'est félicité celui que l'on surnomme Pecco et qui "pensai(t) depuis les essais hier (vendredi) qu'il était possible de descendre à 1'52".

"J'aimerais faire mon possible pour terminer la course demain de la meilleure des manières car je crois que nous pouvons vraiment signer un grand résultat", ajoutait l'Italien, à qui Quartararo faisait écho en assurant qu'il "sen(t) beaucoup de potentiel". "Je me sens bien, je me sens rapide. Je vais tout donner", promettait la veille le Français.

Derrière le duo, s'élanceront l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), l'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT), l'Australien Jack Miller (Ducati), le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT), avant l'Aprilia et les Suzuki des Espagnols Aleix Espargaro, Alex Rins et Joan Mir, le champion en titre.