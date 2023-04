MotoGP (Espagne): Binder remporte le sprint, Bezzecchi reste en tête du championnat

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) a remporté le sprint du Grand Prix d'Espagne, quatrième manche de la saison de MotoGP. Le leader au général demeure l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), 9e de la course samedi à Jerez.

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) a remporté samedi le sprint du Grand Prix d'Espagne, quatrième manche de la saison de MotoGP, en 18:07.055, devant le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati), arrivé quatre dixièmes plus tard. L'Italien se rapproche du leader au général, son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), 9e de la course samedi à Jerez.

Quartararo, un départ canon pour rien

Au départ, un drapeau rouge a suspendu la course après que la moto de Bezzecchi a pris feu. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui, avait réalisé un premier départ canon, a mal négocié le deuxième et a terminé en 12e position, à plus de 7 secondes de Binder. Johann Zarco (Ducati) échoue quant à lui à la 8e place, à un peu plus de 3 secondes du vainqueur.

Au classement général, l'avance de Bezzecchi sur Bagnaia a fondu, le premier cité ne conservant plus que trois points d'avance sur le second. Toutefois, le fossé s'est creusé entre ces deux pilotes et les autres : Maverick Vinales, 3e, est déjà relégué à 14 points du pilote de Ducati.