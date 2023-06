MotoGP (GP des Pays-Bas): accrochage entre Zarco et Quartararo, les deux Français au tapis

Dès le début du GP des Pays-Bas, Johann Zarco et Fabio Quartararo se sont accrochés. Les deux pilotes ont chuté et ont été contraints d'abandonner.

La journée de dimanche ne pouvait pas être plus mauvaise pour les Français. Quatrième sur la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas, Fabio Quartararo avait un bon coup à jouer dans l'optique d'un podium. Mais les espoirs sont partis en fumée dès le troisième tour. Après un très mauvais départ, El Diablo a été éjecté du top 10, en glissant à la 12e place. Dans le troisième tour, Johann Zarco sont dans le bac à gravier en fin de deuxième secteur dans un virage rapide. Quartararo a perdu le contrôle de l'avant de sa moto, entraînant Johann Zarco dans le bac à gravier.

Coup d'arrêt pour Zarco

Si Zarco (Ducati) s'est relevé immédiatement, Quartararo (Yamaha) a dû être aidé par les commissaires de piste, qui l'ont soutenu pour quitter le circuit. Il a été conduit au centre médical. Les deux hommes se sont retrouvés au sol alors qu'ils occupaient les 12e et 13e positions en course.



Samedi, Quartararo avait pris la 3e place de la course sprint, Zarco échouant en 13e position. Pour ce dernier, l'abandon à Assen sonne comme un coup d'arrêt après trois podiums consécutifs.