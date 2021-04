Moto GP: la lourde chute de Jorge Martin sur les essais libres du GP du Portugal

Dans la troisième séance d'essais libres du GP du Portugal ce samedi, l'Espagnol Jorge Martin a lourdement chuté à grande vitesse. La séance a dû être interrompue.

Attendu après avoir crée la surprise au Qatar avec une première pole position en catégorie reine de Moto GP et une troisième place accrochée, Jorge Martin a chuté de manière très spectaculaire ce samedi, lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix du Portugal.

À quelques minutes de la fin, l'Espagnol est tombé dans le virage 7 alors qu'il était pleinement lancé. Le pilote madrilène de 23 ans a fini dans le gravier et a subi plusieurs tonneaux, avant d'être évacué en civière vers le centre médical du circuit, encore conscient.

Des nouvelles rassurantes

Immobile au sol, Jorge Martin a été déplacé par les secouristes dans un premier temps avant d'être amené vers le centre médical. Selon les informations de la MotoGP, l'Espagnol était encore conscient.

Heureusement, plus de peur que de mal d'après les premières nouvelles qui sont tombées. L'Espagnol souffre de plusieurs contusions à la tête, à la main droite et à la cheville. Lors de cette fin de séance animée, Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Pramac) se sont qualifiés. Pour connaître la grille, il faut attendre 15h et les qualifications.