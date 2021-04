MotoGP: Zarco "rêve" de devenir champion du monde

Invité du Super Moscato Show, ce lundi sur RMC, Johann Zarco a évoqué son excellent début de saison en MotoGP. Après les deux premiers Grand Prix au Qatar, le pilote de 30 ans est en tête du championnat. De quoi lui donner de grandes ambitions au guidon de sa Ducati.

Il arrive parfois que 2 + 2 = 1. Johann Zarco est en train d’en faire l’agréable expérience. Après avoir terminé deuxième des deux premiers Grand Prix de la saison au Qatar, le Français de 30 ans occupe la première place du classement mondial en MotoGP. Avec quatre points d’avance sur son compatriote Fabio Quartararo et l’Espagnol Maverick Vinales. De quoi rêver d’un premier sacre au plus haut niveau?

Il reste encore énormément de chemin d’ici la fin de l’année, avec dix-sept courses au programme, mais ce début en fanfare a de quoi le rendre ambitieux. "Il faut en rêver, a lâché le pilote Ducati dans le Super Moscato Show, ce lundi sur RMC. Je n’ai pas envie d’oublier ce rêve, parce que là, je suis premier du championnat. Pourquoi pas? Je m’entraîne tout le temps pour ça. Je ne me mets pas la pression pour ça, mais je ne me l’interdis pas."

"J'ai dit à Fabio: 'Allez, on chante!'"

Au terme d’une superbe course, Zarco a terminé juste derrière Quartararo dimanche à Doha. Un doublé français célébré par un hymne émouvant dans la capitale du Qatar. "C’était bon à vivre. J’avais envie de chanter, clairement, explique l’ancien double champion du monde de Moto2 (2015, 2016). Même si c’est Fabio qui gagne, je n’étais pas du tout attristé que ce ne soit pas moi qui fasse retentir la Marseillaise. C’est pour ça que je lui ai dit: ‘Allez, on chante!’ Il était ému, il avait du mal, presque timide. Mais après, il a rigolé et il a réussi à libérer un peu sa voix. C’était plutôt sympa." Il faudra désormais confirmer dans les prochains mois. Pour continuer à rêver. En commençant dès le 16 avril, lors du Grand Prix du Portugal.