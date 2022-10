MotoGP: Jorge Martin répond à Zarco aux essais en Thaïlande, Marc Marquez hors du top 10

L'Espagnol Jorge Martín (Ducati), qui a été victime d'une chute sans conséquence au début de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix MotoGP de Thaïlande, a finalement signé le meilleur temps de la séance de qualification officielle sur le circuit 'Chang International' de Buriram. Les Français Zarco et Quartararo se sont placés respectivement 3e et 5e.

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a pris à son coéquipier Johann Zarco le meilleur temps combiné des essais libres du Grand Prix de Thaïlande, 17e manche du championnat du monde de MotoGP, au terme de la troisième session samedi, qui a éjecté Marc Marquez du top 10.

Quartararo et Zarco bien placés

Le Madrilène, qui a parcouru les 4,554 km du circuit de Buriram en 1:30.205, devance Jack Miller (Ducati) de 12/1000e et Zarco de 76/1000e. Francesco Bagnaia (Ducati), qui espère combler une partie des 18 points qui le séparent du leader du championnat du monde Fabio Quartararo, à quatre courses de la fin, complète le tir groupé des Ducati.

"Quarta" reste dans la roue de son poursuivant, avec le cinquième temps, à seulement 11/1000e de l'Italien. Le tenant du titre, qui confiait vendredi "ne pas être à l'aise" sur sa Yamaha, a amélioré son chrono de la veille, sur une piste sèche, la pluie attendue n'ayant pas fait son apparition durant la matinée, nuageuse.

Marc Marquez loin derrière...

Les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres disputées vendredi et samedi participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2, 10h30 heure de Paris), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ.

Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1, 10h05) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2. Parmi eux, Marc Marquez (Honda) et Aleix Espargaro (Aprilia), respectivement onzième et quatorzième.

...Espargaro aussi

Le sextuple champion du monde, qui reste sur un week-end réussi au Japon - pole position et 4e place, sa meilleure performance de la saison -, a prévenu cette semaine qu'il ne fallait pas trop attendre de lui à Buriram. Après quatre opérations au bras droit en deux ans, la dernière en juin, l'Espagnol préfère se projeter pour la prochaine saison.

Son compatriote Espargaro, troisième du général à 25 points de Quartararo, est celui qui a le plus à perdre: déjà hors des points au Japon, où il a fini 16e en raison d'une erreur de son équipe technique, il pourrait voir s'échapper son rêve de titre s'il ne se reprend pas en Thaïlande.

Classement combiné des trois premières séances d'essais libres MotoGP sur le circuit de Buriram (4,554 km) samedi :



1. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) en 1:30.205

2. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.012

3. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0.076

4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.094

5. Fabio Quartararo (FRA/ Yamaha) 0.105

6. Brad Binder (AFS/KTM) 0.200

7. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.239

8. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 0.287

9. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) 0.308

10. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 0.311

11. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.318