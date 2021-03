Moto GP: Marc Marquez forfait pour les deux premiers GP de la saison

Marc Marquez ne participera pas au GP du Qatar, dimanche pour la reprise de la saison de MotoGP, sur décision médicale. L’Espagnol est également forfait pour le deuxième GP, une semaine plus tard. Il n’a plus couru depuis juillet dernier et sa grave blessure au bras.

Marc Marquez (Honda) ne voit pas le bout du tunnel. Blessé au bras en juillet dernier lors du GP d’Espagne, il est forfait pour la reprise et ne pourra être au départ du GP du Qatar dimanche. Sur Twitter, l’Espagnol explique avoir pris cette décision sur recommandation de son équipe médicale.

Le 19 juillet dernier, lors du premier GP de la saison dernière en Espagne, Marc Marquez s’était fracturé l’humérus droit lors d’une chute spectaculaire. Evacué sur civière, il avait été transféré à l’hôpital de Barcelone et opéré.

Confiant dans un premier temps, l’Espagnol avait même retenté de repartir en piste dès le GP suivant en Andalousie. Un pari fou qui se terminera finalement par un forfait en qualifications. Marquez était ensuite passé sur la table d’opération une deuxième fois en août, avant de subir une troisième opération en décembre dernier.

Nouvel examen médical le 12 avril

Si l’objectif du sextuple champion du monde MotoGP était d’être apte pour la reprise de la saison, son staff médical n’a pas voulu prendre de risques. Marc Marquez ne participera pas non plus au GP de Doha, le 4 avril. Dans un communiqué, Honda indique que Marc Marquez passera un nouvel examen médical le 12 avril.

La saison dernière, en l’absence du maître de la discipline, les outsiders avaient bataillé ferme. Un temps bien placé grâce à un début de saison canon, Fabien Quartararo (Yamaha) avait vécu une fin d'année très compliquée et s’était finalement classé 8e, laissant Joan Mir (Suzuki) remporter sa première couronne.