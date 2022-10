MotoGP : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix de Thaïlande ?

Ce dimanche 2 octobre dès 10 heures, vous allez pouvoir suivre le Grand Prix de Thaïlande sur le Chang International Circuit. Si vous ne savez pas comment suivre la course, cet article tombe au bon moment.

Dès vendredi 30 septembre, les essais libres du Grand Prix de Thaïlande MotoGP auront lieu. Avec le décalage horaire, il faudra vous lever tôt pour suivre les essais. Le samedi, on retrouve des essais libres, mais aussi les qualifications 1 et 3 dès 10h05.

Enfin, la course tant attendue à savoir le Grand Prix de Thaïlande aura lieu dès 10 heures, heure française. Cette course a lieu à Buriram, sur le Chang International Circuit. Le circuit de 4.554m se parcourt en 26 tours et le meilleur temps en course est de 1:30.088. Alors qui de Honda, Ducati ou encore Yamaha s’imposera sur le circuit ?

Regardez le Grand Prix de Thaïlande en MotoGP ce dimanche 2 octobre

Pour suivre les différents événements du MotoGP, dont le Grand Prix de Thaïlande, il faut avoir Canal+. En effet, les différentes chaînes du groupe sont le diffuseur officiel en France. La course du dimanche sera diffusée sur Canal+, pour suivre les qualifications et les essais libres, il faudra vous rendre sur la chaîne Canal+ Sport 360. Canal+ a pensé à tout avec une offre Série Limitée. Cette dernière vous permet de regarder des films, des séries, mais aussi de suivre différents évènements sportifs. L’offre vous donne accès aux différentes chaînes Canal+, comme Canal+ Grand Écran, Canal Séries…, mais également à netflix et beIN Sports. Elle est facturée 29,99 euros la première année, puis 40,99 euros ensuite. Vous disposez d’un mois pour tester l’offre.

