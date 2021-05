Moto3: grosse inquiétude pour Dupasquier, évacué en hélicoptère

Lors des qualifications Moto3 du Grand Prix d'Italie, le pilote suisse Jason Dupasquier a été vicitme d'une grosse chute ce samedi, entraînant immédiatement un drapeau rouge et l'arrêt définitif de la séance. Il a dû être évacué en hélicoptère.

Grosse inquiétude pour un pilote de Moto3 au Grand Prix d'Italie. Quelques minutes après un terrible accident, le Suisse Jason Dupasquier (19 ans) était encore présent sur la piste et a dû être évacué en hélicoptère à l'hôpital de Florence. Les deux concurrents également pris dans la chute, Ayumu Sasaki et Jeremy Alcoba, ont pu se relever et semblent "OK" d'après les sources officielles.

Une violente chute, plusieurs pilotes impliqués

Au cours de la séance de qualifications de Moto3 remportée par le Japonais Tatsuki Suzuki sur le circuit du Mugello, Dupasquier est violemment tombé de sa moto à la sortie d'un virage, heurtant au passage un concurrent qui a pu terminer sa course sur le bas-côté. En revanche, le pilote suisse est resté allongé en plein milieu de la piste, en attendant les secours.

Plusieurs minutes plus tard, plusieurs véhicules de secours et une dizaine d'individus entouraient Dupasquier. Un hélicoptère s'est rapidement posé à proximité de la piste, en attendant de prendre en charge le pilote.