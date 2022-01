Explosion sur le Dakar: où en est l'enquête?

Près de deux semaines après l'explosion qui a gravement blessé un pilote du Dakar 2022 avant même le départ de la course, l'enquête se poursuit.

Le jeudi 30 décembre vers 9 heures, le pilote Philippe Boutron, Mayeul Barbet, le copilote, et des amis prennent leur véhicule 4x4 à l’hôtel Donatello de Djeddah (Arabie saoudite) pour se rendre au stade Roi-Abdallah, lieu adapté pour les check up des véhicules juste avant le début de la course, le 1er janvier. Au niveau d'une station service sur l'axe qui jouxte l'aéroport King Abdulaziz, le véhicule explose. L'endroit est très proche des bureaux du procureur public de Djeddah.



Pour faire toute la lumière sur cette affaire, dès le 4 janvier, le parquet antiterroriste français ouvre une enquête pour "tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste". Des expertises qui seront confiées à la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure, ndlr), qui possède le pouvoir judiciaire dans ces situations avec des citoyens français touchés. La DGSE (direction générale de la sécurité extérieure, ndlr) apporte un soutien en renseignements aux services intérieurs.

Aucun enquêteur français n'a encore pu se rendre sur place

Depuis, l'enquête française stagne. Les services de renseignements saoudiens continuent d'investiguer de leur côté. Selon nos informations, aucun enquêteur français n'a pu encore se rendre sur place pour faire la lumière sur cet incident. Autre point important, la DGSI a demandé à recevoir les éléments du dossier, des prélèvements réalisés sur le véhicule et l'expertise de ce dernier mais pour l'instant, les autorités françaises n'ont rien. Au cœur de l'enquête, se trouve une vidéo des caméras de surveillance de l'hôtel. Deux personnes présentes dans le véhicule auraient vu cette vidéo. Elle pourrait permettre de comprendre si des personnes sont venues poser une charge explosive sous le véhicule des Français.

"Si la vidéo est dévoilée dans les prochains jours, elle pourrait tout chambouler"

Dimanche, Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères français, s’est entretenu au téléphone avec son homologue saoudien, le prince Faysal Ben Farhan. Cette explosion survenue en marge de la course du Dakar était au cœur des discussions. Les services français ont demandé "une coopération pour faire toute la lumière sur cette explosion". Un échange téléphonique a aussi eu lieu ce dimanche entre l'Ambassadeur de France en Arabie saoudite et Jean-Yves Le Drian.

"Vous verrez que les services saoudiens attendent la fin de la course pour communiquer sur cet incident. Si cette vidéo est dévoilée dans les prochains jours, elle pourrait tout chambouler", confie une source saoudienne à RMC Sport. Selon nos informations, ASO n'a officiellement communiqué que le 1er janvier au soir sur cet incident. Pourtant, des messages sur les groupes Telegram des concurrents sont présents dès le 30 décembre au soir. Depuis, le Dakar n'a pas été arrêté, les concurrents viennent de boucler ce lundi la huitième étape.