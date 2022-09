Rallye de l'Acropole: victoire de Neuville, triplé Hyundai

Thierry Neuville a remporté le Rallye de l'Acropole ce dimanche en Grèce. Pour sa première victoire d la saison, le pilote Hyundai a devancé l'Estonien Ott Tänak et l'Espagnol Dani Sordo.

Le Belge Thierry Neuville a remporté le Rallye de l'Acropole, 10e manche (sur 13) du Championnat du monde (WRC), dimanche en Grèce, devant deux autres pilotes Hyundai, l'Estonien Ott Tänak et l'Espagnol Dani Sordo, au terme d'un week-end marqué par un échec collectif de Toyota.

Neuville, qui n'avait pas encore gagné cette saison, signe la 16e victoire de sa carrière en WRC. Il a parfaitement géré la dernière matinée de course et conservé 15 secondes d'avance sur Tänak à la fin de la 16e et dernière épreuve spéciale, longue de 16 kilomètres, qui attribuait des points de bonus.

Loubet au pied du podium

Le Français Pierre-Louis Loubet (Ford), auteur d'un rallye très réussi malgré des problèmes samedi (crevaison, etc.), a pris la 4e place en profitant dimanche matin de l'abandon du Gallois Elfyn Evans (Toyota), en panne sur la route menant à la première spéciale du jour. Le leader du championnat, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), parti à la faute samedi alors qu'il était dans les points, fait la mauvaise affaire du week-end car les pilotes Hyundai, Tänak et Neuville en tête, réduisent leur retard sur lui. Le prochain rallye aura lieu en Nouvelle-Zélande (du 29 septembre au 2 octobre), avant les deux dernières manches, en Espagne en octobre, puis au Japon en novembre.