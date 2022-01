Rallye de Monte-Carlo: Ogier repasse devant Loeb, Evans hors course

Lors du rallye de Monte-Carlo ce samedi matin, Sébastien Ogier a dépassé Sébastien Loeb pour reprendre les commandes du classement. La course reprendra dans l'après-midi.

Coup pour coup: Sébastien Ogier (Toyota), leader jeudi puis dépassé par Sébastien Loeb (M-Sport Ford) vendredi, a repris la tête du Rallye Monte-Carlo à mi-journée samedi. Le troisième homme Elfyn Evans (Toyota) est sorti de route.



Ils ne sont donc plus que deux à pouvoir gagner à la régulière cette première manche du championnat du monde (WRC). Et l'avantage est désormais pour Ogier, qui compte 5,4 secondes d'avance sur Loeb.



Les deux multiples champions du monde français (9 titres pour Loeb, 8 pour Ogier) étaient ex-aequo après dix spéciales sur 17. C'est dans la 11e, la plus piégeuse depuis le départ de l'épreuve, que le tenant du titre a pris l'avantage.

Reprise à 14h08

L'ES11 entre Saint-Geniez et Thoard, avec ses passages verglacés ou enneigés, a été fatale à Evans. Le Gallois, qui était 3e à 9,3 secondes, a percuté un talus dans une portion pourtant sèche, avant de finir garé dans le fossé, sans pouvoir repartir directement.



C'est Craig Breen (M-Sport Ford) qui se retrouve désormais 3e à plus d'une minute du duo français. Le rallye reprend à 14h08.