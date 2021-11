Rallye du Var: un pilote en urgence absolue après une sortie de route

Ludovic Gal, pilote de rallye, est grièvement blessé après une violente sortie de route ce vendredi, confirme Var Matin. Le Français participait avec son copilote, légèrement touché, à une spéciale du rallye de Var, qui a débuté vendredi.

Le rallye du Var a été témoin, ce vendredi 26 novembre, d'un accident très violent au cours d'une de ses spéciales qui s'est déroulée en début d'après-midi. Le véhicule piloté par Ludovic Gal a effectué une sortie de route dans la commune de Gonfaron, sur la route de Collobrières et a percuté un arbre.

Ludovic Gal coincé dans la voiture

Le pilote, désincarcéré après avoir été coincé dans l'habitacle de son véhicule, est grièvement touché et en urgence absolue, rapporte Var Matin. Son copilote est légèrement blessé. Le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) de la commune voisine de Brignoles a été mobilisé pour la médicalisation de Ludovic Gal.

Deux ambulances des Sapeurs pompiers du VAR, un véhicule de protection et de désincarcération et un véhicule de commandement ont également été dépêchés sur place. Le rallye du Var avait débuté jeudi, après que l'édition 2020 a été annulé en raison des conditions sanitaires. La course a été neutralisée.