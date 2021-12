Rallye : Loeb et Ogier face à face au Monte-Carlo? Les deux champions en essai dans les Hautes-Alpes le même jour

Sébastien Loeb est venu essayer la Ford Puma Hybride à Bréziers. Sébastien Ogier était lui le même jour dans le Buëch mais n’a pas pu rouler puisque Elfyn Evans avait cassé la Toyota Yaris la veille. Pour l’instant, l’Automobile Club de Monaco ne confirme aucune inscription des deux pilotes pour le prochain Monte-Carlo.

Selon les informations de BFM DICI, Sébastien Ogier et Sébastien Loeb sont récemment venus dans les Hautes-Alpes pour effectuer des essais en vue de préparer le rallye de Monte-Carlo 2022, qui se disputera dans les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence du 20 au 23 janvier 2022. Le 25 novembre dernier, le haut-alpin Sébastien Ogier, huit fois champion du monde de rallye, est venu pour s’entraîner au col de Faye dans le secteur de Savournon.

Problème: le Gapençais, semi-retraité, n’a pas pu rouler car son coéquipier Elfyn Evans a fait une sortie de route la veille et abimé la Toyota Yaris Hybride dans le Col du Reychasset à Laborel entre les Hautes-Alpes et la Drôme. Devant l’impossibilité de réparer la voiture sur place, Sébastien Ogier et son équipe ont dû rentrer en Allemagne sans pouvoir rouler.

La liste d'inscription du rallye de Monte-Carlo dévoilée le 17 décembre

Hasard du calendrier, Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde de rallye, était au même moment en essai dans le col des Garcinets dans le secteur de Bréziers. "Il est venu rouler avec la Ford Puma Hybride", précise une source proche de l’équipe du pilote. De là à le voir faire une pige pour le Monte Carlo 2022? "Cela se dit de plus en plus. Il pourrait faire trois ou quatre rallyes dans l’année en alternance avec Adrien Fourmaux", confirme Jean-Jacques Marcellin, président de l'association sportive automobile des Alpes. "En plus, le Monte-Carlo débute une semaine après la fin du Dakar, ce qui laisse la possibilité à Loeb de faire les deux", note Jean-Jacques Marcellin. Joint par téléphone, l’organisation du Monte-Carlo ne confirme rien pour le moment. "La liste définitive des pilotes engagés sera publiée le 17 décembre prochain", explique Richard Micou, de l’Automobile Club de Monaco.