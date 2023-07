Basket: Ancien du Real, Willy Hernangomez rejoint le Barça, après avoir promis de ne jamais y aller

Ancien joueur du Real Madrid, l'intérieur espagnol Willy Hernangómez s'est engagé avec le FC Barcelone pour les trois prochaines saisons. En NBA depuis 2016, les droits européens du joueur appartenaient toujours au club madrilène, où il a été formé. Mais celui-ci n'a pas voulu égaler l'offre faite par les Catalans et le laisse ainsi filer chez l'ennemi, alors qu'il avait promis de ne "jamais aller au Barça".

Petit séisme dans le basket espagnol. Ancien joueur du Real Madrid et formé dans les rangs de la cantera blanche, Willy Hernangomez s'est engagé pour trois saisons... au FC Barcelone. Un transfert qui a même été facilité par le club madrilène puisque celui-ci n'a pas souhaité s'aligner sur l'offre faite par les Catalans, alors que son ancien protégé revient en Europe après sept saisons en NBA.

Le Real Madrid renonce à son ancien joueur

Le Real détenait en effet toujours les droits européens de son ancien joueur et avait jusqu'au 12 juillet 23:59 pour s'aligner sur la proposition contractuelle du Barça (salaire et durée du contrat), afin de récupérer l'intérieur. Mais il y a renoncé pour des raisons économiques et le FC Barcelone s'est retrouvé automatiquement à 0h00 ce jeudi avec les droits européens du joueur, MVP du dernier Euro conquis avec la sélection espagnole.

Quelques minutes après minuit, le club blaugrana a annoncé sur les réseaux sociaux la signature de l'intérieur madrilène pour trois saisons, jusqu'en 2026. Willy revient en Europe par la grande porte et termine son parcours de sept années en NBA malgré son statut d'agent libre après que les Pelicans ne l'aient pas renouvelé en juin dernier.

"Je n'irais jamais au Barça"

Sauf que ce transfert passe très mal aux yeux des supporters du Real Madrid, qui se rappelle d'une phrase qui revient aujourd'hui comme un boomerang. En 2019, Willy Hernangomez avait assuré au média espagnol Ok Diario qu'il "n'irait jamais au Barça", alors qu'il tentait de défendre son ami Nikola Mirotic, lui-même ancien du Real ayant signé au FC Barcelone.

Les joueurs ayant évolué dans les deux mastodontes du basket espagnol sont fréquents, mais le statut de Willy Hernangomez comme formé au club rend l'acceptation de ce transfert plus compliquée. Le 31 mai, Willy Hernangómez justifiait déjà sa future arrivée au club blaugrana sur la chaîne de télévision catalane Betevé: "Je viens du centre de formation de Madrid, mais à la fin, je veux jouer et me sentir important. Me battre pour des titres. Je ne ferme la porte à rien. Le Barça est une équipe qui gagne et un champion..."

Bientôt rejoint par son frère, lui aussi ancien du Real?

"En fin de compte, c'est un travail. Une opportunité. Et si les circonstances se présentent, il faut y réfléchir longuement. Je ne veux fermer la porte à rien. Je veux être compétitif, jouer et gagner. Il est illusoire pour moi de penser à de nouveaux défis. Je n'ai jamais gagné l'Euroligue et j'aimerais me battre pour cela. Et je ne sais pas où je serai, mais où que j'aille, je me battrai pour une Euroleague."

Après la rupture du contrat de Nikola Mirotic cet été, le Barça cherche à se renforcer afin de lutter à nouveau pour le titre en Euroligue, après avoir été éliminé aux portes de la finale par le Real Madrid. Le frère de Willy, Juancho Hernangomez pourrait d'ailleurs lui aussi ralier la Catalogne cet été, libre de tout contrat après son départ prématuré des Raptors de Toronto en février dernier. Les deux frères sont pourtant tous deux formés à la Casa Blanca.