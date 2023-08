Basket: les Bleus dominent le Monténégro en préparation, Gobert inscrit... son premier panier à 3 points

Pour son deuxième match de préparation avant le Mondial en Asie, la France a battu le Monténégro (80-69) mercredi à Montpellier. Pour la première fois de sa carrière, Rudy Gobert a inscrit un panier à trois points.

L'équipe de France de basket, portée par Evan Fournier et Rudy Gobert, auteur du premier panier à trois points de sa carrière, a battu le Monténégro 80-69 mercredi à Montpellier, lors de son deuxième match de préparation au Mondial en Asie (25 août-10 septembre).

Après quatre échecs sous le maillot bleu et de nombreuses tentatives infructueuses en NBA, le géant (2m16) français Rudy Gobert a cette fois réussi un panier à trois points. Gobert (16 points) et Fournier (20 pts) ont inscrit près de la moitié des points des vice-champions olympiques 2021 et vice-champions d'Europe 2022.

Après la Tunisie, corrigée de 57 points lundi à Pau (93-36), c'est un adversaire d'un tout autre calibre, le Monténégro du pivot des Chicago Bulls Nikola Vucevic, qui attendait les Bleus à la Sud de France Arena, devant plus de 8 000 spectateurs.

Pour ce deuxième match, Vincent Collet avait choisi d'aligner le même 5 de départ que face aux Tunisiens (Batum, Yabusele, Fournier, De Colo et Gobert). La France a bouclé le premier quart-temps 21-15 avec 10 points de l'arrière Evan Fournier, revanchard après une saison où il a eu très peu de temps jeu avec les New York Knicks.

Après la Tunisie, les Bleus enchaînent contre le Monténégro

Plus maladroits au début du deuxième quart-temps, les Bleus ont pu compter sur un panier à trois points de Rudy Gobert, puis à nouveau sur Fournier, pour se donner un peu d'air. Mais Vucevic et Bojan Dubljevic ont répondu à trois points. Un superbe mouvement de Nando De Colo a finalement permis aux Bleus de virer à +5 à la pause (42-37). Dans un troisième quart-temps poussif, De Colo s'est à nouveau montré précieux, tout comme Gobert (16 points, 9 rebonds au total) pour permettre aux Bleus de conserver 5 longueurs d'avance (60-55).

Vucevic s'est montré assez discret (11 pts, 9 rebonds) et a subi un contre énorme de Nicolas Batum au début du quatrième quart-temps. Sylvain Francisco (1,79 m) a enflammé la salle avec un superbe alley-oop sur un service d'Elie Okobo. Gobert, encore décisif, a permis aux Bleus de s'imposer avec 11 points d'avance (80-69).

Les Français poursuivront leur préparation face au Venezuela le 7 août, à Orléans, la Lituanie (9 août et 11 août), le Japon (17 août) et l'Australie (20 août). Ils débuteront le Mondial, organisé au Japon, aux Philippines et en Indonésie, le 25 août contre le Canada à Djakarta, dans le groupe H, où figurent aussi la Lettonie et le Liban.