Basket: Mathias Lessort suspendu 3 matchs avec le Partizan Belgrade pour avoir frappé un adversaire

Embarqué dans une bagarre à la fin du derby de Belgrade, l'international français Mathias Lessort a été suspendu 3 matchs et a écopé de 10.000 euros d'amende pour avoir frappé Filip Petrusev. Une plainte au pénal a également été déposée par le club adverse.

L'international français Mathias Lessort, qui évolue au Partizan Belgrade, a été suspendu trois matches et condamné à une amende de 10.000 euros pour avoir frappé un joueur de l'Etoile Rouge à la fin d'un match disputé lundi, a annoncé vendredi la Ligue adriatique de basket.

"Pour avoir repoussé, puis frappé le joueur de l'Etoile Rouge Filip Petrusev (...) le juge disciplinaire de la Ligue ABA, Hrvoje Vidan, a pris la décision de sanctionner le joueur du Partizan Mathias Lessort par l'interdiction d'apparaître dans les trois prochains matches (...) et à une amende de 10.000 euros", lit-on dans un communiqué diffusé sur le site de la ligue régionale qui réunit des clubs serbes, croates, slovènes, monténégrins et bosniens.

Une sanction sportive...et pénale ?

Lundi soir, juste après le coup de sifflet de ce bouillant derby des deux formations de la capitale serbe, comptant pour la 21e journée de la Ligue ABA, le pivot de 27 ans s'en est violemment pris à l'international serbe Filip Petrusev, 22 ans, avant d'être arrêté par d'autres joueurs. Durant toute la rencontre, la tension a été très forte entre Lessort et Petrusev.

Des responsables de l'Etoile Rouge ont vivement protesté contre ce geste du Français et ont réclamé sa suspension jusqu'à la fin de la saison.

Le club a également porté plainte au pénal contre Mathias Lessort "en raison du comportement violent et des coups infligés" à Petrusev, un fait rare dans le sport serbe.

Lessort, élément clé de l'excellente saison du Partizan Belgrade

Le joueur français, auteur de 27 points et de huit rebonds dans ce match, a été très critiqué sur les réseaux après cet incident et a même fait l'objet d'insultes, parfois racistes, et de menaces.

Après ce match remporté par le Partizan (92-81), alors que l'Etoile Rouge avait mené à un moment avec 20 points d'avance, la formation de Lessort occupe la première place du classement de la Ligue adriatique, avec trois points d'avance sur son rival, à cinq journées de la fin de la saison.

Ancien joueur de l'Etoile Rouge, mais aussi de Monaco et du Maccabi Tel-Aviv, Lessort est revenu à Belgrade fin 2021, mais pour jouer pour le Partizan où il est devenu un pilier de l'équipe et un héros des supporters du club noir et blanc, les "grobari" ("Les fossoyeurs"). Lessort espère disputer avec l'équipe de France la prochaine Coupe du monde (25 août-10 septembre).