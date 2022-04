Euroleague: énorme performance de Monaco, qui s'offre un match 5 contre l'Olympiacos

En s'imposant 78-77 face à l'Olympiacos, l'AS Monaco reste dans la course pour accrocher une place dans le Final 4 de l'Euroleague, et recolle à 2-2 dans les confrontations. La dernière équipe du championnat de France en lice a encore un match à jouer en Grèce pour s'offrir une qualification historique.

L'AS Monaco remporte le match de sa survie à domicile 78-77 contre l'Olympiacos en play-off d'Euroleague, sous les yeux de la star des Brooklyn Nets Kevin Durant venu encourager son ex-coéquipier Mike James. La Roca Team égalise 2-2 dans les confrontations et force un match 5 inédit en Grèce, où l'AS Monaco pourrait s'offrir un Final 4 historique.

Vainqueur de l'Eurocoupe l'an dernier, Monaco est l'équipe surprise de cette saison d'Euroligue. L'actuel 3e de Jeep Elite rêve d'un Final Four, ce qu'aucune équipe française n'a atteint depuis l'ASVEL en 1997. L'Olympiakos, deuxième de la saison régulière d'Euroligue et sacré champion en 2012 et 2013, n'était pourtant plus qu'à une victoire d'éliminer l'ASM et partait largement favori.

Plus d'infos à suivre...