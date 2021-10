Euroleague: Monaco frôle l'exploit contre le Barça mais cède en prolongation

Proche de l’exploit il y a deux jours sur le parquet du Real Madrid (86-94), l’AS Monaco s’est incliné à l’issue d’une prolongation face au Barça (85-81 ap). Si le club de la Principauté a de nouveau montré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs, il peut nourrir des regrets.

Pour son deuxième rendez-vous avec l’Euroleague, la salle Gaston-Médecin affichait complet à l’heure d’accueillir un des leaders de la compétition (trois victoires-zéro défaite), monument européen, sacré à deux reprises et finaliste de l’édition 2020. Drapeau géant, écharpes rouges et blanches de sortie, les Monégasques salivaient d’avance, prêts à en prendre plein les yeux devant une soirée européenne qui leur sera petit à petit habituelle cette saison.

Battu de peu à Madrid mercredi après deux victoires initiales face au Panathinaïkos à domicile et chez les Russes de Kazan, Monaco était allé décrocher une prolongation au terme d’une rencontre on ne peut plus accrochée et qu’ils ont dominé dans les grandes lignes. Si la prolongation avait souri aux soldats de Mitrovic en Russie face à Kazan, elle a cette fois, contre le Barça, été cruelle (85-81 ap).

Imperturbable en début de rencontre

Sans complexe, comme depuis le début de sa campagne européenne, l’AS Monaco ouvrait le bal par Donatias Motiejunas sous le cercle suivi par un Yakouba Ouattara aux mains déjà bouillantes, auteur d’un trois points gagnant dans le corner et d’un dunk ravageur en l’espace de quelques secondes (7-2). Rien ne semblait perturber les Roca Boys, stoppés dans leur élan de début de rencontre par une panne électronique figeant le tableau d’affichage et obligeant le match à s’interrompre quelques minutes. Monaco faisait plus que rivaliser, porté en fin de premier quart-temps par Will Thomas et son shoot en pivot en fin de possession suivi d’un tir primé permettant au club de la Principauté de prendre huit longueurs d’avance puis dix lorsque Mike James, un temps incertain car touché à la cheville mercredi à Madrid, sortait du banc pour adresser un amour de ballon à Danta Hall (22-12).

Le Barça réagissait dans le second quart via son meneur Nick Calathes, adroit derrière la ligne. Des pertes de balles monégasques et des batailles au rebond remportées ramenaient les Catalans dans la course (30-28). Dans le dur, l’ASM pouvait alors compter sur un supporteur de plus, le Prince Albert II faisant son entrée dans l’enceinte à trois minutes de la pause: de quoi assister à la ola lancée par la salle Gaston-Médecin. Le moment choisi, aussi, par le prodige Mike James pour tenter un shoot longue distance et faire ficelle, pour remettre Monaco à l’endroit juste avant la mi-temps (35-31).

Un Barça coriace

Alors que le FC Barcelone continuait de se rapprocher de l’ASM, la recrue de l’été allumait la clim' en traversant le camp catalan pour conclure en lay-up. Léo Westermann calmait lui ses ex-partenaires d’un tir derrière la ligne et Monaco gardait un écart au tableau d’affichage (44-38). Les visiteurs ne lâchaient rien et n’étaient plus qu’à un petit point quand (46-45) quand Donta Hall venait conclure un alley-oop par un dunk toujours aussi phénoménale lorsque le natif d’Alabama monte au cercle. Brandon Davies, intenable, lui répondait directement mettant les compteurs à zéro avant que le Barça prenne la tête pour la toute première fois du match à une minute de la fin du troisième quart sur un tir excentré et primé signé Rolands Smith (52-54). C’est suite à un dernier panier accordé après assistance vidéo que les Espagnols allaient alors aborder les dix dernières minutes (54-56).

Gaston-Médecin était sous pression, agacé par quelques décisions arbitrales mais toujours confiant voyant Monaco plus présent au rebond. La réussite au shoot fuyait en revanche le club de la Principauté et si d’un côté Jerry Boutsiele manquait la cible aux lancers (0/2), le Barcelonais et ex-joueur des Chicago Bulls Nikola Mitrovic était en réussite dans la raquette. Boutsiele rectifiait alors le tir l’occasion suivante (2/2) et Léo Westermann dans le corner permettait à Monaco de rester dans la partie à cinq minutes de la fin du match (61-64).

Un public chauffé à blanc

Le suspense devenait insoutenable, Gaston-Médecin était tendu à l’image de la tribune officielle où le Président Serguey Dyadechko et le directeur exécutif Oleksiy Yefimov se levaient comme un seul homme pour contester un coup de sifflet. C’est ensuite pour un shoot de Mike James que la salle se levait car Monaco reprenait les devants. Le public explosait ensuite sur un nouveau tir primé de Léo Westermann (68-66) et comme le basket est maître pour faire passer par tous les états en quelques secondes, Monaco pensait d’abord compter sur sa bonne étoile lorsque Nick Calathes manquait un shoot facile mais était vide refroidi par un air-ball de Westermann.

Les Roca Boys jetaient leurs dernières forces dans la bataille, poussés par un public debout. Will Thomas captait un rebond précieux, Mike James rentrait ses lancers (2/2). Dix-sept secondes au chrono, l’ASM menait que d’un petit point et avait la dernière possession. Calathes, fautif sur Léo Westermann offrait à son ex-coéquipier l’occasion de rentrer ses deux lancers mais l’Alsacien en manquait un donnant l’occasion au Barça de recoller au score (75-75). Trois secondes à jouer, Westermann trouvait Mike James pour le ballon de la gagne mais l’Américain, pressé, ne trouvait pas le bon angle de tir. Prolongation.

Des Catalans plus efficaces en prolongation

Il y a une semaine, Monaco avait connu un match à rallonge à Kazan (88-80 a.p.) alors que de son côté, Barcelone avait aussi dû prolonger sa rencontre face à l’Olympiacos il y a deux jours pour se défaire des Grecs (79-78 a.p.) Les organismes mis à rude épreuve, les tentatives terminaient de moins en moins dans les filets et si le Barça prenait l’avantage en tout début de prolongation, Monaco continuait de batailler dans la raquette. Sur la ligne des lancers, Mike James peinait à faire carton plein (2/3) mais subtilisait, pour se rattraper, un ballon dans les mains de Brandon Davies. Un ballon gâché par un marché sifflé contre Alpha Diallo (81-83). Alors que Nick Calathes manquait sa dernière cartouche, les hommes de Zvezdan Mitrovic pouvaient encore y croire mais les Espagnols récupéraient le rebond et pliaient le match (81-85).