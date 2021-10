Euroligue: Dominée par le Maccabi Tel-Aviv, l’ASVEL chute à son tour

La série d’invincibilité de l’ASVEL, qui durait depuis six matchs, toutes compétitions confondues, n’est plus. Et le bourreau n’est autre que le Maccabi Tel-Aviv (85-93), incontestable vainqueur.

Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Deux jours plus tôt, l’ASVEL réussissait l’exploit de remonter un retard de 19 points pour renverser l’Anadolu Efes, pourtant tenant du titre. De quoi porter le bilan du club rhodanien à trois victoires pour aucune défaite en EuroLigue. Mais ce jeudi soir, les hommes de TJ Parker n’ont pu faire mieux que de s’incliner sur son parquet contre le Maccabi Tel-Aviv (85-93). Une défaite logique au vu de la physionomie de la rencontre, au cours de laquelle le champion israélien s’est montré plus que dominant.

Sous l’impulsion d’un Elie Okobo qui enchaîne les bonnes performances pour son retour en Europe (23 points ce jeudi soir), et d’un Chris Jones séduisant (14 points), les Villeurbannais ont tenté de s’accrocher, en vain. Dès les premières minutes de la rencontre, le Maccabi Tel-Aviv a posé sa patte sur le match, obligeant l’ASVEL à courir derrière le score, comme impuissante face à l’adresse adverse. Côté israélien, c’est l’ailier James Nunnally qui a dominé les débats, avec 25 points inscrits.

Un secteur intérieur en souffrance

Si les postes extérieurs n’ont pas tant souffert dans ce match, il est difficile d’en dire autant pour les intérieurs. Face au Français Matthias Lessort (à Tel-Aviv en qualité de pigiste médical après une saison à Monaco), qui a décidé de sortir de sa boîte au meilleur des moments, au retour des vestiaires, les Villeurbannais ont été transparents. En particulier Youssoupha Fall. Après seulement cinq minutes passées sur le parquet, l’intérieur villeurbannais a dû quitter ses coéquipiers pour avoir commis cinq fautes, dont une technique pour un mauvais coup. Et son remplaçant, Kostas Antetokounmpo, pourtant séduisant lors de ses dernières sorties, n’a pas brillé. Une performance à l’image de son équipe, trop peu agressive pour espérer mieux. Après Monaco, qui a essuyé sa première défaite de la saison en Euroligue ce mercredi, face au Real Madrid, l'ASVEL a chuté à son tour.

Une première cette saison pour l’ASVEL, qui restait jusqu’alors sur six victoires de rang (trois en Betclic Elite, trois en EuroLeague). Pour autant, le marathon est loin d’être fini pour les champions de France. Après voir disputé sept matchs en treize jours, il va falloir repartir de l’avant dès dimanche, sur le parquet de la SIG Strasbou​rg, avant de prendre la direction de Milan, encore invaincu sur la scène européenne, jeudi prochain.