Euroligue: Monaco se qualifie pour le Final Four et met fin à 26 ans de disette pour le basket français

La Roca Team entre dans l'histoire. Monaco est devenu le premier représentant français qualifié pour le Final Four de l'Euroligue depuis Villeurbanne en 1997 après avoir remporté le match d'appui de son quart de finale face au Maccabi Tel Aviv (97-86), ce mercredi à domicile.

L'ASM, éliminée l'an passé lors de ce même match 5 dans la salle de l'Olympiacos Le Pirée, remporte la série trois victoires à deux. Elle retrouvera justement les Grecs, premiers de la saison régulière, le 19 mai à Kaunas (Lituanie) en demi-finales de la plus prestigieuse compétition européenne de basket. La finale aura lieu deux plus tard, toujours à Kaunas.

Le programme du Final Four de l'Euroligue



• Olympiacos-Monaco (demi-finale, 19 mai)

• Real Madrid-Barcelone (demi-finale, 19 mai)

• Finale (21 mai)

Monaco était encore en troisième division il y a neuf ans

Avec deux matches remportés de chaque côté (2-2), tout se jouait pour Monaco dans ce cinquième et ultime épisode, comme l'an passé face à l'Olympiacos. Sauf que leur quatrième place de saison régulière leur a permis de disputer cet épilogue dans leur cocon de Gaston-Médecin sous le stade Louis-II plutôt que dans l'hostilité du Pirée l'an passé ou la bouillante Tel-Aviv cette saison.



Sous les yeux du Prince Albert II et de supporters israéliens bien moins nombreux que lors des deux premiers matches (seulement 150 places allouées cette fois), l'ASM est devenue le cinquième club du Championnat de France à atteindre le dernier carré de la reine des compétitions européennes.

Dès sa deuxième participation, voilà le club du Rocher dans le dernier carré très select de C1. Concrétisation de l'évolution éclair d'une équipe encore en troisième division française il y neuf ans. Et ce n'est peut-être que le début.