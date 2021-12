Euroligue: nouvelle défaite pour l'Asvel face à Vitoria

Villeurbanne a chuté face à Vitoria (91-66) ce jeudi lors de la 14e journée d'Euroligue, mais reste aux portes du top 8 qualificatif pour les play-offs.

La mauvaise série se poursuit. Villeurbanne s'est incliné ce jeudi face à Vitoria 91-66, au Pays basque espagnol, lors de la 14e journée d'Euroligue et perd pour la cinquième fois sur ses six dernières rencontres européennes. Malgré cette défaite, Villeurbanne conserve un bilan équilibré (sept victoires pour autant de défaites) mais perd une place (10e) et reste aux portes du top 8 qualificatif pour les play-offs.

Après une première mi-temps très équilibrée, à l'issue de laquelle Vitoria n'avait qu'un court avantage (45-44), Villeurbanne conservait toutes ses chances de victoire. Son arrière américain Chris Jones avait inscrit près d'un tiers des points de son équipe (15 points, à 6/9 au tir), laissant présager une grande performance. Mais il a connu une panne au troisième quart-temps, et dans son sillage, c'est toute l'Asvel qui a craqué, peinant à trouver des solutions offensivement.

Réaction attendue samedi

En face, les Basques ont dominé à l'intérieur grâce à leur pivot titulaire Steven Enoch (14 points) et remplaçant Landry Nnoko (7 points à 3/3 au tir). Pour sa première saison d'Euroligue, le jeune Victor Wembanyama (17 ans), appelé à devenir la tête d'affiche du basket français, est encore un peu tendre dans la raquette, tant en attaque qu'en défense, malgré sa taille (2 m 19). En inscrivant dix points, il a réalisé son meilleur total en Euroligue cette saison, mais il a surtout scoré à trois points (2/5), maladroit plus près du cercle (1/8), avec deux lancers francs inscrits en autant de tentatives.

Bien contenu, l'ancien de Nanterre a laissé éclater sa frustration sur un dunk rageur devant deux adversaires, à quelques secondes du terme. A ses côtés, Elie Okobo, auteur de belles performances sur la scène européenne jusqu'à présent, est passé à côté (7 pts à 2/8). C'était trop peu face à l'adresse extérieure des Basques (11/22), emmenés par l'artilleur Simone Fontecchio (15 pts, 6/8).

Les hommes de T.J. Parker tenteront de rebondir ce samedi (20h45), sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez en Elite, avant d’affronter le Zénith Saint-Pétersbourg en Euroligue le 15 décembre (21h).