Euro de Basket: "Je pourrais peut-être répondre en off...", la sortie de Gruda son sélectionneur chez les Bleues

Cadre de l'équipe de France féminine de basket du haut de ses 36 ans, Sandrine Gruda a sous-entendu à l'issue de la médaille de bronze obtenue à l'Euro que les choix tactiques de son sélectionneur Jean-Aimé Toupane n'étaient pas spécialement au niveau.

Pour la huitième fois consécutive, l'équipe de France féminine de basket a terminé sur le podium de l'Euro. Présente sur pratiquement toutes les aventures depuis le titre en 2009, à l'exception de l'édition 2017, Sandrine Gruda a disputé ce dimanche son dernier match dans la compétition européenne lors de la victoire des Bleues face à la Hongrie (82-68). Mais le bronze n'était pas ce que souhaitait la joueuse de 36 ans.

"Tous à notre niveau, on peut faire mieux, sélectionneur y compris"

"Je vais être honnête, même jouer ce match était un supplice pour moi. J'avais zéro énergie et envie de jouer pour cette place-là, a confié Sandrine Gruda au micro de BeIN Sports. Maintenant, avoir une médaille de bronze, c'est bien finir donc je suis contente pour l'équipe parce qu'on a travaillé dur pour être jusque là. Je suis contente aussi pour la Fédération et tous les supporters qui ont fait le déplacement."

Battue en demi-finale par la Belgique, la France de Jean-Aimé Toupane aura des regrets. "On va engranger de l'expérience, nous toutes, c'était une première pour beaucoup de filles de jouer une demi-finale comme ça face à un gros morceau. Avec le temps, je pense qu'on va gagner en expérience. Derrière, c'est aussi gagner en tactique", a commenté Sandrine Gruda dans un rire gêné.

Nommé en octobre 2021 en remplacement de Valérie Garnier, Jean-Aimé Toupane doit emmener cette équipe de France aux Jeux olympiques de Paris. A Tokyo, Sandrine Gruda et ses coéquipières avaient pris la médaille de bronze. Interrogée sur les ajustements tactiques lors de cet Euro, Gruda s'est montrée à nouveau sibylline: "Peut-être que je pourrais répondre en off. Je ne vais pas du tout pointer du doigt quiconque, quand on perd, on perd tous ensemble. Tous à notre niveau, on peut faire mieux, sélectionneur y compris", a ajouté Gruda, qui compte terminer sa carrière internationale aux JO à domicile.