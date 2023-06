Euro de basket: premier sacre européen pour la Belgique

Opposée à l'Espagne ce dimanche en finale de l'Euro de basket féminin, la Belgique a décroché son premier titre continental (64-58) à l'issue d'un match à suspense.

Une première. Les basketteuses belges, emmenées par leurs deux leaders Emma Meesseman et Julie Allemand, ont décroché leur premier titre de championnes d'Europe, dimanche à Ljubljana en battant l'Espagne 64 à 58, au terme d'une finale à suspense.



Menées durant toute la rencontre, les Belges ont pris les commandes à quatre minutes de la fin, portées par les 24 points de la pivot Meesseman, l'une des meilleures joueuses européennes actuellement. En demi-finales, les Belges avaient éliminées les Françaises (67-63), qui restaient sur cinq finales consécutives.

Un Français à la tête des Belges

Pour le sélectionneur de la Belgique, le Français Rachid Meziane, assistant en équipe de France de Valérie Garnier de 2014 à 2021, il s'agit d'un coup de maître. Il avait pris les commandes des Belgian Cats à l'automne 2022, après le Mondial en Australie conclu sur une élimination en quarts de finale.



Arrivée sur la scène européenne en 2017 avec une médaille de bronze, la Belgique voit son équipe arriver à maturité lors de ce championnat d'Europe qu'elle a dominé, remportant ses six matches. En finale, seules quatre joueuses ont marqué côté belge. Outre les 24 points de Meesseman, Kyara Linskens a inscrit 18 points, Julie Vanloo 13 et Julie Allemand 9.



Allemand a été décisive en fin de troisième quart-temps, ramenant l'écart entre Espagnoles et Belges à cinq points sur deux possessions et deux paniers à deux points, dont un assorti d'un lancer franc réussi. Les Espagnoles restent donc à quatre sacres européens en 1993, 2013, 2017 et 2019, des finales à chaque fois remportées contre la France.



Absente du dernier carré de "son" Euro à Valence, il y a deux ans, et du Mondial-2022 en Australie l'an passé, l'Espagne se replace toutefois sur la carte du basket continental, à un an des Jeux olympiques de Paris.