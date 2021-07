La basketteuse Zhang Ziyu, 2m26 à 14 ans, fait sensation en Chine

A 14 ans, la basketteuse chinoise Zhang Ziyu (2m26) vient de remporter la finale des moins de 15 ans en inscrivant 42 points et en prenant 25 rebonds.

Il y a des performances qui marquent plus que d'autres. Mais celle réalisée par Zhang Ziyu, à seulement 14 ans, est impressionnante. Vainqueure de la finale des moins de 15 ans à Jingzhou (Chine), la joueuse de 2,26m a marqué la rencontre avec ses 42 points, 25 rebonds et six contres. Originaire de la province du Shandong, à l'est de la Chine, la basketteuse est rapidement devenue un sujet de discussions sur les réseaux sociaux.

Le Global Times a d'ailleurs partagé ses exploits sur Twitter. Sur les différentes vidéos, Zhang Ziyu est facilement reconnaissable de par sa taille, les autres joueuses arrivant à peine à ses épaules. Présente aux rebonds offensifs et défensifs, la jeune adolescente n'a même pas besoin de sauter pour récupérer le ballon et scorer. Sous le panier, celle qui fait dix centimètres de plus que Rudy Gobert peut facilement toucher le cercle en levant simplement les bras.

2,11m en sixième

Devenue la nouvelle coqueluche du basket chinois, Zhang Ziyu a le ballon orange dans le sang, son père (2,13m) et sa mère (1,98m) ayant évolué dans le monde professionnel. Cette dernière, Yu Ying, a même porté le maillot de la sélection chinoise. Sa fille est bien partie pour marcher sur ses traces, elle qui mesurait déjà 2,11m lors de son entrée en sixième.

Si elle est encore amenée à grandir lors des prochaines années, Zhang Ziyu s'est déjà fait un nom en Chine, qui espère voir en la jeune adolescente la relève de Yao Ming (2,29m), célèbre basketteur chinois des Rockets de Houston (2002-2011), retraité depuis 2011.