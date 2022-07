Basket: "Ils ont vu trop grand", déplore Leloup après la relégation administrative de l’Élan Béarnais

Jérémy Leloup, joueur de l’Élan Béarnais la saison dernière, s’est confié au micro de RMC Sport ce mardi sur la relégation administrative de Pau-Lacq-Orthez. Alain Béral, ancien président du club et patron de la Ligue nationale de basket, a également tenté d’expliquer comment ce monument français avait pu en arriver là.

Un monument du basket français en péril. Lundi soir, la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion des Clubs Professionnels (DNCCGCP) de la Ligue nationale de basket a confirmé en appel sa décision de rétrograder Pau-Lacq-Orthez en Nationale 1 (le troisième échelon national) en raison de problèmes financiers. Le récent vainqueur de la Coupe de France et demi-finaliste du championnat de France dispose encore d'une possibilité d'appel auprès de la Fédération française de basket-ball (FFBB) dans un délai de dix jours ouvrables, mais sa situation reste très préoccupante.

Ce mardi, Jérémy Leloup, joueur de l’Élan Béarnais au cours des deux dernières saisons, a réagi à cette annonce auprès de RMC Sport. "C'est très compliqué à vivre, surtout pour les gens qui y travaillent, les fans, tous ceux qui n'ont rien demandé pour que ça se passe comme ça. Il y a eu un projet de reprise, ils ont mal vendu la chose, ils ont vu trop grand. C'est des choses qui mettent un club en péril et qui font qu'un club peut redescendre en 3e division", a déploré l’ailier français de 35 ans.

Un retard de salaire d'une quinzaine de jours

L’ancien Manceau a également abordé la question des salaires. Il assure qu’il y a eu un seul retard de paiement la saison dernière: "C'était juste une quinzaine de jours. Ça n'a pas été toute l'année. C'est arrivé une fois. C'était un faux pas mais sinon tout a été payé comme il se devait." Comme convenu avant la décision de la DNCCGCP, Leloup évoluera la saison prochine à Orléans, relégué sporivement en Pro B… mais qui pourrait retrouver sa place en Betclic Élite à la suite de la rétrogradation de Pau.

Ce mardi, Alain Béral, patron de la Ligue nationale de basket (LNB) et ancien président de l’Élan Béarnais, est également revenu sur les déboires de Pau-Lacq-Orthez au micro de RMC. Le dirigeant français a tenté d’expliquer comment ce club historique, propriété des Américains de CSG depuis un an, avait pu en arriver là.

Béral: "Il semblerait que la mairie n'ait pas été payée alors que c'est elle qui possédait les actions"

"Avec l'Élan, ils (le contrôle de gestion) ont demandé des engagements parce que le budget était très intéressant, au-delà de 7 millions d'euros, ce qui n'était pas arrivé depuis les années où on était en Euroligue et champion de France. Il semblerait que ça n'ait pas été respecté en termes de recettes et de garanties de paiement. Il semblerait aussi que la mairie n'ait pas été payée alors que c'est elle qui possédait les actions", a détaillé Béral.

La rétrogradation administrative du club palois avait été annoncée le 23 juin par la Ligue, qui évoquait notamment "l'absence de garantie quant à la continuité d'exploitation du club" pour expliquer sa décision. Elle estime également qu'il existe un "aléa sérieux quant à la réalisation du budget 2022-2023."

L’Élan Béarnais avait remporté le 23 avril sa première Coupe de France depuis 15 ans, en battant Strasbourg 95 à 86. Le nonuple champion de France a déjà subi dans son histoire récente deux rétrogradations, en 2009 et 2012, mais celles-ci étaient purement pour des raisons sportives. Elles avaient toutes deux été suivies de remontées immédiates.