NBA: après sa mise à l'écart pour refus de vaccination, Irving va rejouer avec Brooklyn

Kyrie Irving est totalement mis à l’écart chez les Brooklyn Nets depuis des mois, le meneur refusant de se faire vacciner contre le Covid-19. Mais le directeur général Sean Marks a annoncé le retour du joueur dans le groupe, au vu du manque d'éléments disponibles.

C’est un retour à la compétition assez inattendu qui s'annonce pour Kyrie Irving. Devant son refus total de se faire vacciner contre le Covid-19, le meneur avait vu, au mois d’octobre, les Brooklyn Nets l’écarter totalement du groupe. Mais les faits ont changé, en raison du manque de joueurs dans l’effectif, avec sept éléments indisponibles à cause des protocoles de santé et de sécurité de la NBA.

La lourde charge de travail de Kevin Durant est aussi un souci dont se préoccupe la franchise. Dans des propos rapportés par The Guardian, le directeur général Sean Marks a assuré que les basketteurs de l’équipe sont en accord avec cette décision: "Nous sommes arrivés à cette décision avec le soutien total de nos joueurs et après avoir soigneusement examiné les circonstances actuelles, y compris les joueurs manquant des matchs en raison de blessures et des protocoles de santé et de sécurité." Pour le moment, les Nets sont dans une bonne dynamique avec une place de leader en Conférence Est.

"L’ajout de Kyrie fera de nous une meilleure équipe"

Cette nouvelle tombe à pic pour Irving, qui va pouvoir jouer les matchs à l’extérieur: "Nous pensons que l’ajout de Kyrie fera non seulement de nous une meilleure équipe, mais nous permettra d’équilibrer de manière plus optimale la demande physique", précise Sean Marks. Pour rappel, le meneur doit se faire vacciner comme l’exige la ville de New-York, s’il veut avoir le droit de participer aux rencontres à domicile.

À voir comment cette nouvelle sera perçue au niveau des instances de la NBA, d’autant que le Covid-19 ne cesse de se propager. Mais aussi, combien de temps mettra le meneur de 29 ans à se remettre dans le bain de la compétition.