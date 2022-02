NBA: échange spectaculaire entre les Nets et les Sixers, avec Harden et Simmons

Selon ESPN et The Athletic, James Harden va quitter les Nets de Brooklyn pour rejoindre Philadelphie. Le meneur australien des Sixers, Ben Simmons, va faire le trajet inverse.

Les Brooklyn Nets, candidats au titre de NBA, ont transféré la star James Harden aux Sixers de Philadelphie, tout aussi ambitieux concurrent de la conférence Est, en échange du meneur australien Ben Simmons, rapportent jeudi de concert ESPN et The Athletic.

Le transfert le plus attendu du mercato a donc bien lieu, et ce à quelques heures de sa clôture. Il implique Harden, MVP de la saison 2018, qui aura donc changé de club deux fois en deux saisons, puisqu'il était arrivé à Brooklyn il y a à peine plus d'un an, en provenance de Houston.



Avec les stars Kevin Durant et Kyrie Irving, il n'a formé un "big3" que par intermittence lors de la deuxième partie du précédent exercice puis lors de la première partie de l'actuelle, les trois ayant été gênés par des blessures à tour de rôle, quand le Covid ne s'en est pas mêlé, notamment pour Irving, toujours interdit de jouer à New York, car non vacciné. Tant et si bien, que les Nets, après un début de championnat dans les hauteurs du classement, et privés de leur meilleur joueur, Durant (genou), depuis plusieurs semaines, ont glissé à la 8e place après neuf défaites de rang, série en cours.



Quel état de forme pour Ben Simmons

Ils vont récupérer dans cette transaction Ben Simmons, qui lui n'a pas encore joué de la saison, après un bras de fer avec ses dirigeants résultant de ses envies de départ non exaucées jusqu'ici. Pointé du doigt par l'entraîneur Doc Rivers pour ses performances décevantes lors des derniers play-offs, le joueur, se sentant déprécié, ne voulait plus rejouer avec Philly, avançant un blocage psychologique. Dans quel état de forme mental et physique va-t-il arriver du côté de Brooklyn ? C'est une des grandes questions qui se posent, concernant un meneur passeur au jeu complet, fort défensivement, et dont le scoring n'est pas le point fort.

Avec lui, débarquent également deux joueurs très utiles, le meneur-shooteur Seth Curry et le pivot Andre Drummond, ainsi que de deux futurs premiers tours de draft. A Philadelphie, Harden va lui retrouver Daryl Morey, qui était son ancien manager général chez les Rockets et qu'il aurait déjà pu rejoindre l'an passé, ce dernier ayant tenté de l'enrôler. "The Beard", le barbu, ne vient pas seul, puisque l'ailier vétéran Paul Millsap est également du voyage.