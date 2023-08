NBA: gros clash à Philadelphie, Harden traite publiquement son président de "menteur" et dit ne plus vouloir jouer

James Harden a déclaré lundi qu'il ne jouerait plus pour les Philadelphia 76ers tant que Daryl Morey, qu'il a qualifié de "menteur" lors d'une tournée promotionnelle en Chine, restait président de la franchise.

Un clash de plus au palmarès de James Harden. "The Beard" a déclaré lundi qu'il ne jouerait plus pour les Philadelphia 76ers tant que Daryl Morey, qu'il a qualifié de "menteur" lors d'une tournée promotionnelle en Chine, restait président de la franchise.

"Daryl Morey est un menteur, et je ne ferai jamais partie d'une organisation dont il est membre", a affirmé Harden lors d'un évènement organisé par son parraineur, Adidas. Ce commentaire cinglant intervient alors que les Sixers et l'ancien MVP en NBA sont dans une impasse contractuelle.

Il veut partir

Le joueur de 33 ans, All-Star à dix reprises, aurait fait part à son équipe le mois dernier son souhait d'être transféré. Il avait rejoint Philadelphie en février 2022 en provenance de Brooklyn.

Selon la presse américaine, les 76ers ont mis un terme aux discussions avec Harden au sujet d'un éventuel transfert et s'attendaient à ce qu'il se présente à la reprise de l'entraînement en septembre. Mais le joueur n'aurait pas l'intention de s'y rendre, d'après The Athletic, citant des sources proche de Harden.

Les Sixers espéraient que l'arrivée d'Harden les aideraient à jouer le titre en NBA. Mais l'équipe emmenée par Joel Embiid a été éliminée en demi-finale de conférence Est lors des deux dernières saisons.