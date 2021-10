NBA: la somme énorme que va perdre Irving en refusant de se faire vacciner

A une semaine du début de la nouvelle saison NBA, Kyrie Irving refuse toujours de se faire vacciner contre le Covid-19. Il va manquer les matchs à domicile de Brooklyn, avec une perte financière conséquente. Si la situation dure jusqu’au printemps prochain, le meneur des Nets pourrait s’assoir sur près de 15,5 millions d’euros. Sans parler des playoffs.

Un petit passe-droit mais pas de dérogation globale. La mairie de New York a autorisé Kyrie Irving à accéder au HSS Training Center, le centre d’entraînement de Brooklyn, situé dans le quartier de Sunset Park (au sud de la ville). Le meneur de Nets peut désormais s’entraîner au quotidien avec ses coéquipiers, au sein de la structure privée de sa franchise. En revanche, l’accès au Barclays Center lui est toujours interdit. En cause? Son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. L’état de New York exige un certificat de vaccination pour pénétrer dans la célèbre salle omnisports, qui accueille des matchs de basket et de hockey. Y compris pour les joueurs.

Kyrie Irving, qui relaie des théories du complot sur les réseaux, ne possède aucun certificat à l’heure actuelle. Et il semble déterminé à ne pas se faire vacciner. Quitte à manquer tous les matchs à domicile de son équipe et s’assoir sur une partie de ses revenus dans les prochains mois. Selon ESPN, la NBA a négocié un accord global avec le syndicat des joueurs (NBAPA) sur ce point. Un joueur qui manquera un match à domicile en raison de sa non-vaccination perdra ce jour-là 91,6% de son salaire (en conservant les 8,4% restants). Lorsqu’il ratera une rencontre, Irving (qui perçoit 359.327 euros par match) renoncera donc à 329.127 euros et gardera 30.200 euros.

Le cauchemar d’une série Nets-Knicks en playoffs

Si rien n’évolue d’ici le printemps prochain, la star de 29 ans pourrait manquer 44 matchs de saison régulière: 41 à domicile, deux chez les Knicks et un chez les Warriors (San Francisco a adopté les mêmes restrictions sanitaires que New York). Soit une perte d’environ 14,481 millions d’euros (tout en conservant 1,329 million d’euros). Une somme à laquelle il faut ajouter 658.000 euros pour les deux matchs de pré-saison non disputés par "Uncle Drew": un perdu contre Milwaukee (119-115) et un autre prévu ce vendredi contre Minnesota. Ainsi que 365.000 euros correspondant à divers bonus. Soit un manque à gagner de près de 15,5 millions d’euros au total.

Sans parler des playoffs (qui débuteront le 16 avril), pour lesquels Brookyln devrait pouvoir se qualifier. Avec de nouvelles rencontres programmées au Barclays Center et de nouvelles pertes potentielles pour son n°11. Dans un scénario catastrophe, les Nets pourraient même croiser la route de leurs voisins des Knicks. Kyrie serait alors privé de l’intégralité de la série puisqu’il ne pourrait pas non plus accéder au Madison Square Garden. Idem dans le cas d’une finale NBA contre Golden State, où les portes du Chase Center lui seraient fermées.