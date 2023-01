NBA: le coup de génie de Doncic pour assurer la victoire de Dallas face aux Spurs

Dans une forme étincelante, Luka Doncic a terminé l'année sur un ultime récital en inscrivant 51 points qui ont permis aux Mavs de l'emporter sur le fil samedi sur le parquet des Spurs (126-125), en NBA. Avec un petit coup de génie dans les dernières secondes...

"On va le maintenir sous les 50 points", avait promis Gregg Popovich dans un grand sourire. Spoiler : il s’est planté. Comme tant d’autres avant lui, le légendaire coach des Spurs n’a rien pu faire face à la tornade Luka Doncic. Histoire de boucler 2022 et les fêtes de fin d’année en beauté, le phénomène slovène a réussi une troisième rencontre à plus de 50 points. Sur un petit nuage, il en claqué 51 pour permettre à Dallas de venir à bout de San Antonio après un sacré bras de fer (126-125).

Une nouvelle performance magistrale

En 37 minutes, il a signé un 18 sur 29 au tir (dont 6 sur 10 à trois points), offert 9 passes décisives et pris 6 rebonds. Rien que ça. Le voilà désormais à près de 37 points de moyenne sur la saison, au sein d’une équipe qui reste sur six succès de rang avant d'aller à Houston lundi. Samedi soir, Doncic est encore allé au bout de l'effort puisqu'il a inscrit les deux derniers points des Mavs avant de prendre un ultime rebond sur un lancer franc raté de Tre Jones, scellant la 21e victoire de la saison (en 37 rencontres) de la franchise texane.

Une image a aussi marqué les esprits : au bout du suspense, alors qu’il restait une seconde à jouer, l’ancien du Real a volontairement raté un lancer franc, en envoyant le ballon sur l’arceau pour récupérer son propre rebond et ne laisser aucune chance aux Spurs de l’emporter ou d'égaliser au buzzer. Beaucoup de malice et de maîtrise pour celui qui a reconnu être "épuisé" par l’enchaînement des rencontres. "Notre défense n'a pas été extraordinaire. Mais, vers la fin, on a réussi une paire de blocs. Et on gagne, point barre", a-t-il simplement réagi.

Christian Wood (25 points, 7 rebonds) s’est montré plus bavard sur la nouvelle performance de XXL de son coéquipier : "C'est incroyable... En sept ans en NBA, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ce qu'il arrive à faire. Il est sur une série incroyable, il joue comme un MVP". Et ce n'est pas Gregg Popovich qui dira le contraire.