NBA: le prodige français Wembanyama fait un carton cette nuit pour sa première aux Etats-Unis

La merveille française a réussi sa grande première sur le sol américain. Annoncé comme le possible numéro 1 de la prochaine draft NBA en 2023, Victor Wembanyama a impressionné avec 37 points inscrits lors de la défaite (122-115) en match d'exhibition de son équipe des Metropolitans 92 contre la G-League Ignite, vendredi à Henderson (Nevada).

Une rencontre diffusée sur l’une des principales chaînes américaines de sport, ESPN, où le jeune tricolore, 18 ans, a notamment rentré sept paniers primés, passé cinq contres et pris quatre rebonds. Alors que les Mets comptaient 19 unités de retard, les Franciliens ont réussi un saisissant come-back dans le 3e quart-temps, durant lequel Wembanyama a inscrit pas moins de 17 points.

Une nouvelle occasion de se montrer jeudi

Le Français en a ajouté 11 de plus dans le dernier quart, maintenant le suspense jusque dans les ultimes minutes. Insuffisant toutefois pour avoir le dernier mot face à la Team Ignite, une sélection de jeunes susceptibles de faire partie eux aussi de la prochaine draft NBA, encadrés par des vétérans. Y figurait notamment son concurrent principal à la prochaine loterie de joueurs, le meneur américain Scoot Henderson (18 ans), plus jeune basketteur à signer un contrat professionnel aux Etats-Unis.

La rencontre s'est déroulée devant plus de 200 représentants de la Ligue nord-américaine venus scruter Victor Wembanyama, et qui n'ont pas été déçus du voyage. Une seconde manche est prévue dans la nuit de jeudi à vendredi, pour finir de convaincre les observateurs qu'il sait assumer son statut, et les très grandes attentes qui pèsent sur lui.