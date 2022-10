NBA: "Si je n’étais pas né, je pense qu’il pourrait être numéro 1", Wembanyama chambre son rival à la draft

En marge d'une rencontre amicale dans le Nevada face à la NBA G-League Ignite, une sélection de jeunes susceptibles de faire partie de la prochaine draft comme lui, Victor Wembanyama a chambré Scoot Henderson, son principal rival en tant que numéro un.

"Pour la reconnaissance au niveau mondial, ça va être le match le plus important de ma vie", a déclaré lundi le phénomène français Victor Wembanyama, favori pour être numéro un de la prochaine draft NBA, à la veille d'une rencontre amicale à Henderson (Nevada).



C'est une véritable opération séduction qu'a lancée devant les médias le joueur de 18 ans, à la taille impressionnante (2,21 m et une envergure de 2,43 m), pour ses premiers pas aux Etats-Unis dans le cadre d'un évènement mis en place par la NBA, via son antichambre la G-League.



Celle-ci va organiser mardi et jeudi deux matches amicaux opposant son club des Nanterre Metropolitans, qui est pourtant en plein milieu de sa saison en championnat de France, à la NBA G-League Ignite, une sélection de jeunes susceptibles comme lui de faire partie de la prochaine draft, encadrés par des vétérans.

L'occasion donc pour Wembanyama de s'y montrer sous son meilleur jour et confirmer tout le bien que les observateurs américains pensent déjà de lui, puisque depuis de longs mois il est considéré comme le futur numéro 1 de la Draft, qui aura lieu le 22 juin 2023 juste après la finale NBA. "Je suis curieux de la façon dont ça va se passer", a dit l'intérieur à propos du premier match qui l'attend mardi, dans le flambant neuf Dollar Loan Center de Henderson (sud de Las Vegas) et ses 5.000 places.

"Une première"

"Nous sommes une équipe étrangère, qui va affronter une équipe de la NBA, avec les règles de la NBA, sur un terrain de la NBA. Cela va vraiment être une première pour moi. Je sais que ça va bien se passer, mais je suis quand même curieux", a-t-il poursuivi.



Cette rencontre revêt d'autant plus d'intérêt qu'il aura en face de lui un autre "prospect" (espoir) très scruté, Scoot Henderson. Beaucoup le considèrent comme son concurrent principal, pour être choisi en premier par l'équipe NBA qui aura cette chance. "De tous les espoirs dont j'ai entendu parler dans notre cuvée, je pense que c'est mon préféré. C'est le joueur le plus fiable que j'ai vu. C'est vraiment un grand joueur", a estimé Wembanyama, avant de remettre le choses dans l'ordre en plaisantant: "Si je n'étais jamais né, je pense qu'il mériterait la première place".



Très mobile et agile, Victor est également capable de tirer à mi-distance et à trois points, mais aussi d'utiliser ses longs bras pour être dissuasif dans sa raquette. Des atouts qui en font l'une des plus belles promesses du basket mondial depuis la Mondial-2021 des moins de 19 ans, où seuls les Américains avaient pu stopper ses Bleus en finale (83-81).