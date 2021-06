NBA: les Clippers en demi-finales à l'Ouest, Atlanta surprend Philadelphie

Les Clippers ont eu le dernier mot contre Dallas et défieront Utah en demi-finales des play-offs NBA à l'Ouest. Atlanta et l'inarrêtable Trae Young ont eux frappé un grand coup à l'Est, en remportant le premier match à Philadelphie.

Les Clippers n'ont pas craqué

Il aura fallu attendre le match n°7, après six victoires à l'extérieur, pour que l'avantage du parquet serve à quelque chose dans cette folle série au premier tour des play-offs NBA, dans la conférence Ouest. Au Staples Center, les Los Angeles Clippers se sont finalement montrés plus solides en s'imposant (126-111) et Dallas n'a pu prendre sa revanche tant espérée, après l'élimination au même stade la saison passée.

Impeccable, Kawhi Leonard (28 pts, à 10/15 aux tirs, 10 rbds, 9 passes, 4 interceptions) a été prépondérant à ce succès. "On n'a jamais baissé les bras même en étant mené 3-2, on voulait vraiment mieux faire", a-t-il réagi à chaud.

Il a été bien aidé par Paul George (22 pts, 10 passes) et Nicolas Batum, auteur d'un gros travail de l'ombre (11 pts, 7 rbds, 5 passes, 2 interceptions, 1 contre).

La bascule est survenue en fin de troisième quart-temps, conclu (100-85) après que les Clippers ont infligé un cinglant 24-4 aux Mavs, grâce notamment à trois paniers consécutifs à longue distance de Marcus Morris. L'ailier-shooteur en a planté sept au total sur neuf tentés (23 pts), dont celui qui a repoussé un dernier vain assaut texan à 75 secondes du terme.

L'adresse extérieure des Californiens (20/43 à trois points) aura fait la différence, par rapport à celle de Dallas, déficiente (10/36). Et ce malgré Luka Doncic, encore exceptionnel avec 46 points et 14 passes réussies.

Le prodige slovène de 22 ans n'a simplement pas eu le soutien nécessaire de ses artilleurs habituels, Kristaps Porzingis (16 pts) et Tim Hardaway Jr (11 pts) qui ont cumulé un affreux 1/14 derrière l'arc.

Ça plane pour les Hawks

Menant de 26 points en première période, Atlanta a eu très chaud au dernier quart-temps quand les Sixers se sont rapprochés à deux unités, à dix secondes du terme. Mais Trae Young (35 pts) et les siens ont tenu bon (128-124) pour mener une victoire à zéro face à Philadelphie en demi-finales de la conférence Est.

On n'attendait pas forcément les Hawks, certes talentueux, mais sans réelle expérience des play-offs, bousculer autant les Sixers de Joel Embiid, meilleure équipe de la saison régulière à l'Est. Mais leur approche décomplexée de cette série en fait de redoutables outsiders, surtout avec ce drôle de phénomène qu'est Young.

D'aucuns pourraient trouver son attitude parfois insolente, quand il se fige quelques secondes pour contempler sa banderille à dix mètres qui fait mouche en première période, voire énervante avec sa manie d'aller obtenir des fautes peu évidentes au contact. Mais son talent est indéniable et pour l'heure imperméable à la pression.

Celle mal appliquée par les Sixers sera d'ailleurs un gros point à améliorer pour la suite et l' entraîneur Doc Rivers ne décolérait pas après-coup: "on a perdu en permettant à l'adversaire de marquer 128 points".

Young, qui a aussi délivré 10 passes, s'est un peu trop baladé sur le parquet du Wells Fargo Center où il est devenu le 2e joueur de l'histoire à marquer 30 points ou plus pour ses quatre premiers matches de play-offs à l'extérieur, depuis Lew Alcindor (futur Kareem Abdul-Jabbar) avec les Milwaukee Bucks en 1970.

Ses coéquipiers ont aussi mis les paniers qu'il fallait, notamment derrière l'arc (20/47). John Collins et Bogdan Bogdanovic ont ainsi ajouté 21 points chacun.

Philly a remonté son retard lors d'un 4e quart-temps (41-29) d'une grande intensité. Un come-back trop tardif, initié par Joel Embiid (39 pts, 9 rbds). Or s'il y a une note positive à retirer de ce revers, c'est l'état de forme rassurant du pivot camerounais, qui n'a pas joué avec le frein à main, malgré une petite déchirure au ménisque droit.

"Nous avons un peu perdu notre sang-froid. Nous n'avons pas bien géré la pression, nous leur avons donné le ballon. Et dans ces cas-là, ils vous le font payer. Nous devrons être meilleurs au prochain match parce qu'ils seront plus offensifs", a prévenu le coach d'Atlanta, Nate McMillan.