NBA: les Lakers se séparent déjà de Doumbouya

Les Los Angeles Lakers ont coupé mercredi l'ailier français Sekou Doumbouya (20 ans), qui avait récemment signé un contrat "deux voies" avec la franchise californienne. Son avenir en NBA est de plus en plus incertain.

Et voilà de nouveau Sekou Doumbouya sur le marché... Après une intersaison cauchemardesque, l'ailier français de 20 ans avait été repêché de justesse à la mi-octobre par les Los Angeles Lakers, qui lui avaient fait signer un contrat "deux voies", pour pouvoir l'utiliser en NBA comme dans en G League avec leur équipe de développement, les South Bay Lakers. Sauf que mercredi, la franchise californienne a annoncé - déjà - la fin de l'aventure.

Alors que l'ancien joueur du CSP Limoges s'est blessé à un pied, les Lakers ont préféré le "couper", et miser à la place sur Chaundee Brown, un joueur non-drafté en 2021, mais qui s'était illustré durant la ligue d'été.

Un avenir compromis en NBA ?

En un peu plus d'un mois à L.A., Doumbouya a fait deux apparitions avec les Lakers en NBA. Un bon premier match contre Portland le 7 novembre (10 points, 4 rebonds, 2 interceptions en 8 minutes), et un deuxième plus neutre quelques jours plus tard contre Minnesota (4 points, 2 rebonds, en 8 minutes aussi). Sa dernière rencontre dans la prestigieuse ligue nord-américaine? La question va se poser, forcément.

Drafté en 15e position en 2019 par les Detroit Pistons, Sekou Doumbouya - incontestablement talentueux - s'était fait remarquer par quelques belles performances début 2020, mais surtout par des blessures et une certaine irrégularité. Bradé à Brooklyn en septembre, puis envoyé à Houston dans la foulée, le Français avait été coupé par les Rockets. Et son rebond californien n'a pas eu le succès espéré.