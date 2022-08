NBA: les Lakers vont retirer le maillot numéro 16 de Pau Gasol

Pau Gasol, qui a pris sa retraite en octobre 2021, va voir son numéro de maillot, le 16, être retiré par les Lakers de Los Angeles le 7 mars 2023, lors d'un match de saison régulière contre les Memphis Grizzlies, autre ancienne équipe de l'Espagnol.

Les Los Angeles Lakers ont annoncé mercredi qu'ils allaient retirer le maillot numéro 16 porté par le pivot Pau Gasol, le 7 mars 2023, à l'occasion du match de saison régulière contre les Memphis Grizzlies, autre ancienne équipe de l'Espagnol.



"Un champion, une légende et une partie de la famille des Lakers pour toujours. Le 7 mars 2023, nous monterons le maillot de Pau Gasol sur le toit", a annoncé l'équipe californienne sur Twitter.

Le 11e numéro retiré par les Lakers

Membre des Lakers entre 2008 et 2014, Gasol a remporté deux bagues de champion aux côtés du défunt Kobe Bryant en 2009 et 2010. Sous le maillot pourpre et or, il a été sélectionné au All-Star Game à trois reprises (2009, 2010, 2011).



Il deviendra le 11e joueur à avoir son maillot retiré par les Lakers, après Elgin Baylor (N.22), Jerry West (N.44), Wilt Chamberlain (N.13), Gail Goodrich (N.5), Magic Johnson (N.32), Jamaal Wilkes (N.52), Kareem Abdul-Jabbar (N.33), James Worthy (N.42), Shaquille O'Neal (N.34) et Kobe Bryant (N.8 et N.24).



Il sera en outre le septième Européen à connaître cet honneur en NBA, après le Croate Drazen Petrovic (Nets, à titre posthume), les Serbes Peja Stojakovic et Vlade Divac (Kings), le Lituanien Zydrunas Ilgauskas (Cavaliers), le Français Tony Parker (Spurs) et l'Allemand Dirk Nowitzki (Mavericks).