NBA: Lillard remporte le concours de tirs à 3 points, McClung roi du dunk au All-Star Weekend

Le meneur de Portland, Damian Lillard, a remporté le concours de tirs à trois points samedi dans le cadre du All-Star Weekend de la NBA à Salt Lake City, où l'inconnu du grand public Mac McClung a été sacré roi du concours de dunk.

"On dit que la troisième fois est la bonne..." Damian Lillard, le meneur de Portland, s'est offert le concours de tirs à trois points dans la nuit de samedi à dimanche dans le cadre du All-Star Weekend de la NBA à Salt Lake City. Il s'est adjugé le titre de meilleure gâchette après un dernier tir décisif au buzzer, portant à 26 son score en finale. C'était sa troisième participation. "C'est une situation parfaite. Je suis heureux d'avoir pu le faire lors de mon retour dans l'Utah", a déclaré "Dame", qui a étudié à l'université de Weber State, à 64 km au nord de Salt Lake City.

"La plupart des meilleurs tireurs de l'histoire de notre sport en ont un", a déclaré Lillard à propos du trophée. "Je voulais juste le faire au moins une fois. Je suis heureux de l'avoir obtenu. Maintenant, je peux prendre ma retraite de cette compétition", a ajouté le sixième meilleur scoreur à trois points de l'histoire de la NBA. Le meneur de 32 ans s'est imposé en finale face à l'artilleur des Indiana Pacers Buddy Hield - lauréat en 2020 - et le joueur des Kings de Sacramento Tyrese Haliburton, auteur de 31 points au premier tour du concours. Ce dernier a ainsi égalé le record établi en 2021 par le maître de la discipline, Stephen Curry.

Le show inattendu de McClung

Malgré la victoire au buzzer de Lillard, la grosse surprise est venue du concours de dunk lorsque l'inattendu Mac McClung a obtenu une note parfaite en finale et le titre de meilleur dunkeur. Inconnu du grand public, McClung est issu de l'antichambre de la NBA, la G-League, et n'a été appelé qu'en début de semaine dans la grande ligue par les Sixers de Philadelphie. "C'est génial. Je suis vraiment heureux et reconnaissant à la NBA de m'avoir donné cette opportunité. Je ne suis pas surpris, mais je suis très reconnaissant", s'est-il réjoui.

Premier joueur de G-League à participer au concours de dunk et à le gagner, McClung, 24 ans, est aussi le premier Sixer à inscrire son nom au palmarès. Le meneur de 1m88 n'a joué que quatre matchs NBA, mais il est connu depuis le lycée pour ses dunks acrobatiques. Fait inhabituel, après avoir reçu le trophée des mains de Julius Erving, légende des années 70 et l'un des dunkeurs les plus spectaculaires de l'histoire de la NBA, il a promis de défendre sa couronne. "Si vous voulez de moi, je reviendrai", a-t-il assuré, sous les applaudissements du public.

Pour son dunk inaugural, McClung a obtenu le seul score parfait du premier tour : il a sauté par-dessus un homme assis sur les épaules d'un autre, tapé le ballon sur la planche et conclu par un dunk renversé. "C'était génial, a-t-il savouré. Réaliser mon premier dunk m'a fait du bien." Pour son dernier dunk, McClung a enfilé le maillot de son lycée de Gate City, couru jusqu'au panier et effectué une rotation de 540 degrés recompensée d'une note parfaite qui a fait rugir la foule, scellant son triomphe. Enfin, le trio du Jazz d'Utah constitué de Jordan Clarkson, Collin Sexton et Walker Kessler, a décroché à domicile le concours d'agilité, composé d'épreuves de passes, de tirs et d'un parcours de relais.

LeBron James et Giannis Antetokounmpo, capitaines des deux équipes qui doivent s'affronter lors du All-Star Game, étaient eux absents des événements de samedi et restent incertains pour le point d'orgue du All-Star Weekend dimanche.