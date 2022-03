NBA: même non vacciné contre le Covid, Irving va pouvoir rejouer à New York

La mairie de New York a pris la décision ce jeudi de permettre à nouveau aux sportifs non-vaccinés de jouer dans la ville. Cela permet notamment à Kyrie Irving de retrouver le parquet des Brooklyn Nets, lui qui ne pouvait participer qu'aux rencontres à l'extérieur jusqu'ici cette saison de NBA.

La star de NBA Kyrie Irving va enfin pouvoir jouer à Brooklyn. Le maire de New York, Eric Adams, a levé jeudi l'obligation pour les sportifs professionnels de se faire vacciner afin de pouvoir exercer leur métier dans leur ville, avec effet immédiat.

"Je vais devoir faire des choix difficiles. Les gens ne vont pas être d'accord avec certains d'entre eux. Mais je dois faire avancer cette ville. Il s'agit de mettre les sportifs new-yorkais sur un pied d'égalité", a justifié Adams lors d'une conférence de presse au Citi Field, le stade des Mets, équipe évoluant dans le championnat de baseball (MLB).

Grâce à cette décision, les joueurs de basket (Knicks, Nets) et de baseball (Yankees, Mets) dont la saison va bientôt débuter, entre autres, pourront évoluer à domicile même s'ils ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.

Une décision saluée par la NBA

Irving, qui refuse de se faire vacciner et ne jouait que les matches à l'extérieur des Nets, après avoir été écarté de l'équipe une bonne partie de la saison par ses dirigeants, fera ses débuts devant son public samedi contre Charlotte.

"Nous saluons la conclusion du maire selon laquelle les anciennes mesures qui traitaient différemment les joueurs hôtes et les joueurs visiteurs n'ont plus de sens, d'autant plus que les basketteurs non vaccinés continueront à être testés quotidiennement", a réagi la NBA, rappelant que 97% des joueurs étaient vaccinés et que 75% avaient reçu leur 3e dose.

Cette levée d'obligation vaccinale, qui concerne aussi les artistes, doit contribuer à la reprise économique de la ville, a ajouté Eric Adams, arguant que "les sportifs attirent les gens au stade". En revanche, la mesure est maintenue pour les autres employés dans la ville de New York, que ce soit dans le privé ou le public. Ce qui suscite de nombreuses critiques, notamment de la part de plusieurs syndicats fustigeant un traitement inégal.