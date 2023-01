NBA : Mitchell affole les compteurs et mène Cleveland à la victoire

Ce lundi, Donovan Mitchell a marqué les esprits en inscrivant 71 points, sortant ainsi Cleveland d'un mauvais pas contre les Chicago Bulls (145-134). Avec cette performance, l'Américain devient le sptième joueur à mettre 70 points ou plus en NBA.

La star de Cleveland Donovan Mitchell a sorti le grand jeu lundi soir en NBA, inscrivant 71 points pour permettre aux Cavaliers de mater les Bulls, 145-134 après prolongation, leur 24e succès de la saison.



Mitchell, arrivé dans l'Ohio l'été dernier en provenance de l'Utah, est seulement le septième joueur à inscrire 70 points ou plus lors d'une rencontre de NBA. Il est aussi le premier à réaliser une telle performance depuis l'icône des LA Lakers, Kobe Bryant, en 2006 (81 points contre Toronto).



Le record de points reste lui la propriété de Wilt Chamberlain, auteur d'un récital de 100 points avec Philadelphie contre les New York Knicks le 2 mars 1962. L'exploit de Donovan Mitchell, qui a également délivré 11 passes et glané 8 rebonds, a contribué à sortir les "Cavs" d'un mauvais pas. La franchise de l'Ohio, par ailleurs privée de Darius Garland et Evan Mobley, a compté jusqu'à 21 points de retard avant la pause.

Une victoire signée Mitchell

Pour cela, le All Star a réussi un 22 sur 34 au tir, dont 7 paniers à trois points. Mais sa première pensée est revenue à ses coéquipiers. "Je ne serais pas là sans eux... sans ces mecs qui réalisent des actions décisives, et je le pense sincèrement", a déclaré le joueur de 26 ans.



Mitchell a lui même poussé Chicago en prolongation, en prenant le rebond après un lancer franc qu'il avait intentionnellement manqué, inscrivant alors le panier de l'égalisation à trois secondes du buzzer.



Il a ensuite lancé son équipe vers la victoire en inscrivant le premier trois points de la prolongation, lors de laquelle il a inscrit 13 points au total. Son coach JB Bickerstaff s'est montré dithyrambique: "On a assisté ce soir à une des plus grandes performances de l'histoire de la NBA", a-t-il jugé.



Les Bulls, qui n'ont jamais été menés avant la prolongation, ont dû rendre les armes malgré les 44 points de DeMar DeRozan. Ce succès permet à Cleveland de rester dans le rythme des meilleurs (24-14) au sein d'une conférence Est où les prétendants aux premières places se bousculent derrière les Celtics (26-12), en commençant par Brooklyn (25-11).