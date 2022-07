NBA: "On est armés pour le titre avec Minnesota", assure Gobert

Récemment transféré à Minnesota, Rudy Gobert s'est confié à RMC Sport ce samedi. Le triple meilleur défenseur de NBA parle de son sentiment après ce trade, de ses perspectives l'année prochaine, et de l'Euro avec l'équipe de France qui arrive en septembre.

Comment avez-vous vécu votre trade à Minnesota ?

"Il s’est passé pas mal de choses ces derniers jours, mais franchement c’est une expérience positive. Après avoir passé neuf super années à Utah, où je me plaisais, découvrir une nouvelle franchise, un nouveau challenge, je pense que c’était le bon timing pour moi. Franchement, j’ai beaucoup d’excitation à l’idée de rejoindre cette équipe et d'essayer de les emmener au plus haut."

Il était temps pour vous de quitter Utah, de voir autre chose ?

"Est-ce qu’il était temps je ne sais pas mais encore une fois, c’est un challenge. On sait qu’en NBA, les fenêtres pour gagner sont assez courtes et avec la démission de Quinn Snyder (son entraîneur à Utah, ndlr), on sentait que c’était le moment du renouveau à Utah. J’ai une nouvelle opportunité dans une nouvelle franchise, et j’ai vraiment hâte de démarrer."

Etes-vous armés à Minnesota pour aller chercher le titre dès la saison prochaine ?

"Clairement on est armés, après il va falloir qu’on installe des bonnes habitudes de gagneurs, des "championship habits", et progresser au fil de la saison. Je vais arriver dans un nouveau système, ça va changer beaucoup de choses dans la manière de jouer de l’équipe, en défense comme en attaque. Il va falloir monter en puissance, j’espère qu’on sera une des meilleures équipes à l’ouest, et après l’objectif, c’est d’aller en finales NBA, et de jouer pour le titre."

On parle beaucoup de votre cohabitation avec Karl-Anthony Towns, est ce que vous pouvez former un duo dominant et complémentaire dans la raquette ?

"Bien sûr que c’est possible, il y a tellement de choses qui vont être possibles dans cette équipe. C’est à nous de travailler ensemble et le coach Finch (Chris Finch, son futur entraîneur à Minnesota, ndlr) est très bon. J’ai mangé et échangé avec lui, j’aime beaucoup sa philosophie. C’est excitant pour moi, on va être uniques, j’ai beaucoup utilisé ce mot, mais on est déjà des joueurs uniques, et le fait de nous associer ça peut être très intéressant."

Sur le plan individuel, quels sont vos objectifs ?

"Moi je veux continuer à progresser, être le meilleur Rudy que je peux. Je vais avoir l’opportunité de m’épanouir encore plus offensivement, et je veux faire en sorte qu’on soit une des meilleures défenses de la Ligue. Et sur le plan individuel, je veux continuer à être le meilleur défenseur au monde, tout simplement."

Vous êtes dans la liste des joueurs convoqués en équipe de France pour l’Euro qui se déroule en septembre, c’était important pour vous d’y être malgré ces changements ?

"C’est toujours important pour moi, j’ai toujours envie d’être présent. Je voulais être sûr avant de confirmer ma présence, ça dépendait de la saison et de ma santé. Et comme on a fini plus tôt que prévu, j’ai eu le temps de m’occuper de mon corps, et à partir du moment où j’ai su ça, j’étais à 100% avec l’équipe de France."

Et quel est l’objectif à l’Euro ?

"C’est la médaille d’or, et c’est aussi un rêve. Il va y avoir beaucoup d’équipes très fortes, mais on va faire de notre mieux pour aller le plus loin possible, et prendre cette médaille d’or."

D’ici à la préparation à l’Euro, à la fin du mois de juillet, quel est votre programme ?

"Je suis en France, je vais m’entraîner, j’en profite pour voir la famille. Je vais me préparer pour l’Equipe de France, et prendre quelques jours de vacances juste avant la préparation. Après tout le mois d’août, c’est Equipe de France et septembre la compétition. Ensuite mi-septembre, retour aux Etats-Unis, il faut que je gère le déménagement, et je rejoins le Minnesota."