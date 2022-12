NBA: on sait enfin comment Stephen Curry a tourné l'une de ses vidéos folles

Une publication sur Instagram montre comment une vidéo virale de Stephen Curry a été truquée pour faire croire qu'il pouvait enchaîner les trois points en étant dos au panier.

Le secret est percé. Stephen Curry a enflammé la toile ces derniers jours avec deux vidéos très virales. Dans la première, la star de la NBA enchaîne cinq paniers avec des lancers à une main réalisés à l'autre bout du parquet ; la seconde montre le basketteur américain enchaîner des trois points en étant de dos et en parlant. Si l'authenticité du premier clip a finalement été officiellement démentie par un responsable des Golden State Warriors, ce n'était pas encore le cas de l'autre. Et surtout, il restait à savoir comment avait été réalisé le trucage.

Un panier décalé, la tête remplacée

La réponse a finalement été donnée - pour la deuxième vidéo. Son réalisateur, Ari Fararooy, a dévoilé ce jeudi 8 décembre les étapes du montage qui lui ont permis de faire croire que Stephen Curry pouvait enchaîner des no look shots extrêmes en toute décontraction. Il s'avère ainsi que les vrais lancers sont sans surprise tombés à côté. Le fond de la vidéo a alors été décalé et travaillé pour faire croire que le ballon finissait bel et bien dans l'arceau.

Pour rendre le tout encore plus spectaculaire, le créateur de la vidéo, spécialiste des effets spéciaux, a collé une tête de Stephen Curry en train de parler sur l'originale. Le résultat est bluffant.

10e de la conférence Ouest avec les Warriors, Stephen Curry affiche pour l'heure un bilan par match de 30 points, 6,6 rebonds, 7,7 assists et une réussite de 43,2% aux trois points.