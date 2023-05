NBA: Retraite ou pas? Après l'élimination des Lakers, LeBron James laisse planer le doute

Balayé par les Denver Nuggets en finale de Conférence Ouest avec les Lakers de Los Angeles, LeBron James laisse désormais planer le doute sur son avenir en NBA. La superstar de 38 ans doit "réfléchir" à la suite.

LeBron James n'exclut pas la retraite. Lundi soir, après le "sweep" reçu (4-0) par les Lakers de Los Angeles en finale de conférence Ouest face aux Denver Nuggets, la star de 38 ans a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière en NBA. Sous contrat l'an prochain avec une option jusqu'en 2025, "King James" a peut-être disputé son dernier match après 20 saisons en NBA.

En conférence de presse après la défaite lors du quatrième match face aux Denver Nuggets, LeBron James l'a même admis: "On verra, je n'en sais rien... Franchement, je dois réfléchir à beaucoup de choses, a lancé 'LBJ'. A titre personnel, je dois réfléchir à la suite dans le basket." D'après Bleacher Report et TNT, s'appuyant sur des sources proches du joueur, LeBron James considère effectivement cette option.

S'il venait à partir, LeBron James aura signé une dernière prestation remarquée. Ce lundi, malgré la défaite, il a réussi un des matches les plus aboutis de sa carrière déjà prodigieuse avec 40 points inscrits dont 31 dans la seule première période (à 11/13 aux tirs!), nouveau record personnel établi en deux quart-temps dans un match de post-season.

"Je ne joue pour rien d'autre que le titre"

Cette saison, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire NBA. Sauf qu'il n'a pas obtenu une cinquième bague: "Je n'aime pas dire que c'est une année réussie parce que je ne joue pour rien d'autre que gagner des titres à ce stade de ma carrière, a confié l'intéressé. Vous savez, je ne prends pas de plaisir à faire une apparition en finale de Conférence. Ce n'est pas plaisant pour moi de ne pas pouvoir participer à la finale."

Depuis plusieurs mois, LeBron James a partagé son envie d'évoluer en NBA avec son fils Bronny, qui pourrait participer à la draft en 2024. Considéré comme l'un des meilleurs meneurs de jeu chez les jeunes aux Etats-Unis, Bronny James jouera la saison prochaine avec les Trojans de l'Université de Californie du Sud (USC), à proximité donc de son père.

Pour la saison prochaine, les Lakers de Los Angeles n'ont que six joueurs sous contrat dont LeBron James et les finances ne permettront sans doute pas de reconstruire un effectif pour jouer le titre. Arrivé en 2018-2019 à Los Angeles, LeBron James a remporté son quatrième et dernier titre en NBA avec les Lakers en 2020. Sa retraite serait forcément un énorme coup de tonnerre dans le milieu du basket.