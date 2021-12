NBA: Stephen Curry s’offre un record hallucinant à 3 points

Stephen Curry a profité du match de Golden State face à Denver, la nuit dernière à San Francisco, pour réussir son 3.000e tir à 3 points en carrière. Une barre encore jamais atteinte dans l’histoire de la NBA.

Il a fallu attendre un bon moment. Au point de créer une certaine impatience dans les travées du Chaser Center. Mais après une première mi-temps totalement manquée face à Denver, la nuit dernière, Stephen Curry a fait parler sa magie à la fin du troisième quart temps. Au buzzer. Le meneur de jeu de Golden State a réussi son 3.000e panier à 3 points en carrière. Une barre hallucinante, encore jamais atteinte dans l’histoire de la NBA.

A 33 ans, le meilleur shooteur longue distance de tous les temps laisse Ray Allen (2.973 tirs primés), Reggie Miller (2.560) et James Harden (2.516) un peu plus loin dans son rétro. La star US, auteur au final de 23 points, a également profité de la venue des Nuggets à San Francisco pour enchaîner un 157e match consécutif avec au moins un tir à 3 points. De quoi égaler son propre record. Alors tant pis si les Warriors se sont inclinés 86-89 sur leur parquet…

LeBron James atteint les 36.000 points en carrière

A 3.000km de là, LeBron James a également marquer l’histoire du basket américain lors du déplacement des Lakers à Houston. A la veille de ses 37 ans, le taulier de Los Angeles a mené les siens vers la victoire dans l’antre des Rockets (123-132). En terminant meilleur marqueur de la rencontre (32 points). De quoi atteindre la barre monstrueuse des 36.000 points en carrière. Seuls trois joueurs l’avaient fait depuis la création de la NBA: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Sekou Doumbouya. Mais le King est le plus jeune à y parvenir.