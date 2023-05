NBA: Wembanyama affole déjà San Antonio et les Spurs, vers un record de billetterie

Depuis que les Spurs ont tiré le pick numéro 1 de la draft lors de la loterie NBA, la très probable arrivée de Victor Wembanyama à San Antonio a fait exploser les demandes d'abonnement pour la saison prochaine.

La Wembamania s'est déjà emparée de San Antonio. Après que les Spurs ont tiré le pick numéro 1 de la draft NBA lors de la loterie mardi soir, la ville du Texas s'est pris d'un engouement énorme pour le jeune français de 19 ans, Victor Wembanyama, qui devrait être choisi par la franchise le 22 juin prochain.

Une demande d'abonnements qui explose

Le journaliste de la chaîne locale Kens 5 Nate Ryan explique que depuis cette annonce, la billetterie a été prise d’assaut par des fans désireux de s’offrir un abonnement pour la saison prochaine. Plus de 2 500 demandes ont ainsi été réalisées entre 19h30 et 1h30, immédiatement après l'annonce des résultats de la loterie. Le service commercial anticipait même plus de 3 000 demandes d'abonnement d'ici la fin de la journée de jeudi. Le trafic sur le site internet et l’application du club a également été dix fois supérieur à la normale, a-t-il ajouté.

"Cela démontre bien tout l'engouement qu'il y a à voir cet homme jouer pour la première fois de l'autre côté de l'océan et que l'équipe a une vraie chance d'accéder aux play-offs, commente Franck Miceli, directeur des recettes de Spurs Sports & Entertainment à la chaîne locale. Il est difficile de faire des prévisions (concernant la billetterie), mais nous nous attendons à ce que ce soit un record." Le journaliste est convaincu que la venue de Wembanyama à San Antonio va apporter un vrai boost à l'économie, que ça soit sur la billetterie, la vente de maillots ou le tourisme.

"Il va changer San Antonio comme Jordan a changé Chicago"

Il n'est pas le seul à penser que la venue de l'actuel ailier fort des Mets 92 va permettre de grands changements dans cette ville du Texas comptant 1,4 million d'habitants. "La seule chose plus grande que Victor Wembanyama est la hype qui se construit autour de lui, explique le rédacteur en chef chargé des sports de la chaîne News 4 San Antonio Don Harris dans un édito. Le plus grand espoir de l'histoire des sports collectifs. Ce n'est plus seulement à propos de basketball, c'est si énorme que ça va changer toute la ville. C'est une star internationale, il va changer San Antonio comme Jordan a changé Chicago. (...)"

"Il y aura une nouvelle arena, un nouveau quartier, les entreprises vont déplacer leurs sièges ici, les célébrités vont venir fréquemment, la population va grandir et San Antonio deviendra un évènement à ne pas louper sur la télévision nationale et ça mènera même à un boom du tourisme. Trop? Pourquoi? Si vous pensez que c'est le meilleur prospect de tous les temps, alors San Antonio ne sera plus jamais pareil."