Un "espoir du basket français" interpellé lors des violences à Limoges

La police nationale de la Haute-Vienne a indiqué que 4 personnes avaient été interpellées lors des violences à Limoges, dont un "jeune majeur de 21 ans, espoir du basket français."

C'est "un jeune majeur de 21 ans, espoir du basket français rentrant des Etats-Unis et inconnu des services de police, qui a reconnu être auteur de jets de projectiles vers les policiers". Il a été interpellé avec son frère de 17 ans lors des violences dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges, explique vendredi la Police nationale de la Haute-Vienne.

Les deux frères font partie des 4 interpellations évoquées par la police nationale, (avec "une personne détenant des stupéfiants" et "un individu circulant en scooter refusant d’obtempérer et ayant percuté et blessé un policier de la Brigade anti-criminalité 87.")

Violences dans les nuits de lundi à mercredi

Le calme était revenu jeudi dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges, théâtre d'affrontements lors des deux nuits précédentes entre des dizaines de jeunes encagoulés et les forces de l'ordre, indique jeudi la préfecture de Haute-Vienne.

Dans les nuits de lundi à mercredi, ce quartier classé prioritaire avait été le théâtre d'affrontements entre des dizaines de jeunes et les forces de l'ordre. Un CRS avait été légèrement blessé par un tir de mortier, trois voitures brûlées.

Les affrontements avaient débuté après l'arrivée de pompiers épaulés par la police pour éteindre un feu de voiture, accueillis par des jets de cocktails Molotov, de mortiers d'artifice et de projectiles en tous genres.